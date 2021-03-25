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«Мемориал»* оценивает иск к ним как попытку власти скрыть наличие в стране политзаключенных

Правозащитники предупреждают, что подобный путь уже привел СССР к развалу

Фото: АГН "Москва"

Вместо преследования «Мемориала»* прокуратуре стоило бы использовать его материалы в собственных расследованиях, считают в правозащитном центре. Требование же ликвидировать организацию говорит о желании государства скрыть факт наличия в России политических заключенных, уверен глава совета Центра Александр Черкасов.

«Наши оппоненты отрицают наличие в стране политзаключенных, а «Мемориал» считает своим долгом распространять информацию о них, — говорит г-н Черкасов в зале суда. — Следствием такой политики стал скорый распад того государства, потому что вред государству наносит не вскрытие его проблем, а их замалчивание» (цитата по ТАСС).

В качестве примера такого явления правозащитник проводит Советский Союз, где власти также отрицали репрессии и преследование за политические позиции.

*«Мемориал» объявлен в России «иностранным агентом».

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