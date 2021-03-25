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Потом удивляются, почему вакцина не вызывает доверия: обеззараживание журналистов «серебром» на пресс-конференции Путина вызвало негодование у экспретов

Организаторам пресс-конференции врезали за антинаучный способ защиты от коронавируса

Фото: стоп-кадр «Газета.ру», мем «Дурка,****»

Сегодня в Манеже перед входом на пресс-конференцию журналисты должны были пройти через рамки с «обработкой серебром». По предположению организаторов, это позволит снизить вероятность распространения коронавирусной инфекции на мероприятии.

Авторы здравоохранительного телеграм-канала «Минздрав головного мозга» возмутились этой практикой и отметили, что именно из-за таких выходок в народе не особо верят в иммунопрофилактику с помощью вакцин:

«”Дезинфицирующие” рамки для “обработки серебром всех гостей мероприятия”. Ну, благо не золотым дождем. Не надо потом удивляться, почему же “утверждение_name” вызывает минимум – скепсис, максимум – смех, а очередная говорящая голова ну вот совсем не вызывает доверия. Ну не соотносится стройка великого будущего тому, что написано на заборе перед ней, как меры безопасности не есть “серебряные рамки”»

Авторы канала напоминают про два исследования, в которых эффективность серебра в борьбе с вирусом не выдерживают никакой критики. «Грубо говоря, если пульнуть чем-то твёрдым и металлическим во что-то менее твёрдое, то повреждения на более мягком объекте от тяжёлого – это и есть доказательство эффективности из первого исследования», – объясняют авторы суть первого исследования. Во втором же случае и вовсе исследователи всерьёз ссылались на эффективность аюрведических практик.

Редакция канала отшутилась, что отсев на пресс-конференции, благодаря парящей шайтан-машине прошли только вампиры, которые, как известно боятся серебра и осинового кола. А вот вероятность распространения омикрона среди участников события есть: 

«Если взглянуть на конференцию (хотя бы на небольшую кхе-выжимку) можно заметить, что в масках сидят единицы, и то у части они спущены на подбородок. В случае, если кто-то там сидел с «омикроном», организаторам, которые по идее специалисты по безопасности и должны быть знакомы с историей о ковид-корпоративе в Норвегии*, будут припоминать явно не антивамп защиту от чудовищ»

* Речь идёт о кейсе из Норвегии, где на рождественском корпоративе 66 из 117 привитых участников заразились штаммом омикрон (и ещё 15 заразились иным штаммом ковида). Это расследование указывает на высокую заразность штамма.

Рубрика: Здоровье

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