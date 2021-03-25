«Чиновники Роспотребнадзора – не святые отцы»: Екатеринбургский митрополит назвал QR-коды «квазирелигией»

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) написал в своем Telegram-канале большой пост о введении в России QR-кодов, в котором объяснил логику их противников и поднял множество вопросов, ответов на которые он не услышал от властей, ратующих за введение кодов. Он считает ошибочной информационную политику, которую проводит государство, отмечая, что вместо объяснений важности введения QR-кодов людей вынуждают принять их важность на веру, создавая таким образом «квазирелигию».

«Сомневающихся можно называть неграмотными. Шутить, что нынче все стали вирусологами. Обвинять оппонентов во всех бедах человечества. Но это не приведет ни к чему, кроме вражды и разделения общества. Ведь там, где доверия уже нет, остается лишь один эффективный путь. И это не агрессия, это — просвещение», — пишет священнослужитель.

Он отмечает, что относительно коронавируса и эпидемиологических мер существует огромное количество экспертных мнений и научных трудов, разобраться в которых людям порой сложно, поэтому любое нововведение им нужно объяснять, так как принимать решения руководства на веру люди не должны:

«Чиновники Минздрава и Роспотребнадзора — не святые отцы. Одного авторитета мало. Надо взять на себя труд и объяснить. Даже детей в школе учат доказывать теоремы», — говорит отец Евгений.

Он считает, что поклонение идее введения QR-кодов уже несет в себе религиозные черты. В то время как противники этой меры указывают на простые факты, ставящие эту «квазирелигию» под сомнение. Он пишет, что вполне возможно, что владелец QR-кода в России сейчас не вакцинирован и может переносить коронавирус. При этом те, кто привит другими вакцинами, QR-код получить не могут, а о том, как учитывать наличие антител в научном сообществе нет консенсуса.

«Тогда каким образом QR-код защищает нас от пандемии? Где можно ознакомиться с этими данными? Какой научный, верифицируемый признак, общий для всех владельцев QR-кода, положен в основу системы? Бесконечные изменения сроков действия основываются на каких научных изысканиях?» — задает отец Евгений вполне конкретные вопросы властям.

Видит священник и риск того, что QR-коды не отменят, даже если болезнь удастся победить, а решат использовать их для введения аналогичных китайским социальных рейтингов и «прочих алармистских ужасов». Гарантий этого, отмечает митрополит, нет, как и ответов, на всё увеличивающееся число вопросов:

«А что есть? Недоумение, недоверие, страх, разделение, агрессия (...) Общество расколото. И впервые, пожалуй, со времен Гражданской войны расколото по-настоящему. Столкнувшись с квазирелигией «антиваксеров», власть выдвинула не науку, а противостоящую QRелигию».