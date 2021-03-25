Песков обозвал противников вакцинации «дураками», заверив, что Путина «гнетет» смертность от ковида

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал высокую смертность от коронавируса «трагедией», которая «гнетет» Владимира Путина, охарактеризовав противников вакцинации двумя словами: «Опасные дураки». Его просили одни, но одним, по его мнению, «это не выразишь». Трансляция шла в эфире федерального телевидения.

«Смертность — наверное больше всего гнетет, и президента, и всех, кто работает в правительственном штабе [по борьбе с ковидом]. Смертность, действительно, высокая, это трагедия, потому что, каждый день умирает уже на протяжении долгого времени более тысячи или тысячи двухсот наших сограждан. Это ужасно», — сказал Песков.

При этом представитель Кремля заверил, что самого президента заразить никто не сможет: «Он же Путин, кто его заразит?» — с иронией ответил он, пояснив, что вокруг главы государства работают специальные службы, в чьи задачи входит не допустить его контакта с вирусом.

Говоря о противниках вакцинации как об «опасных дураках», он имел ввиду не только тех, кто агитирует не прививать других, но и тех, кто не вакцинируется сам.

Напомним, что ранее сам Песков ходил с бейджиком, который якобы должен защищать от ковида, а затем отказывался прививаться, объясняя это наличием антител. Кроме того, Владимир Путин рассказывал о своих друзьях с научными степенями, которые отказываются вакцинироваться. Сам президент привился лишь спустя несколько месяцев после начала массовой прививочной кампании, но так и не показал этого, заявив, что не хочет «обезьянничать».