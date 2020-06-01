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Песков: Радикальных мер по ковиду пока не будет, а ситуация плохая из-за несознательности граждан

До 7 ноября власти будут наблюдать, как граждане реагируют на режим «нерабочих дней», а потом, если понадобится, появятся новые решения

Фото: Global Look Press

Дмитрий Песков

В ближайшее время серьезного усиления карантинных мер для сдерживания распространения коронавируса в России на федеральном уровне вводить не планируется, пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о возможности введения комендантского часа или ограничений на перемещение граждан между регионами.

«Сейчас — нет», — заявил представитель Кремля, уточнив, что не может комментировать будущие решения, не зная, как будет развиваться ситуация. «Если потребуется, будут приниматься какие-то другие решения. Пока решение принято — до 7 ноября, и подписан соответствующий указ главы государства», — добавил он (цитата по «Интерфаксу»).

В Кремле также намерены следить за тем, как будут вести себя граждане во время «нерабочих дней». В том числе, будут обращать внимание на сообщения СМИ, включая региональные издания.

Объясняя журналистам, почему в России настолько плохая ситуация с болезнью — напомним, что ежедневно в стране ставятся новые антирекорды по числу заболевших коронавирусом и умерших от болезни за сутки — Песков заявил, что «проблема пока с сознательностью граждан во многом» (цитата по ТАСС).

Он признает, что Россия отстает от ряда европейских стран по числу вакцинированных, но власти уже успели выработать протоколы лечения, а также нарастили объемы коечного фонда и наладили логистическую цепочку поставок необходимых медикаментов и их производство.

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