Число зараженных коронавирусом в РФ за сутки перевалило за 37 тысяч. Ещё 1 064 человек умерли от ковида

За прошедшие сутки в России выявили 37 141 новый случай заражения COVID-19 — это новый абсолютный максимум. Только вчера был установлен антирекорд в 36 339 инфицированных за день (это было на две тысячи больше предыдущего максимума) — сегодня к этому числу добавился прирост почти в тысячу заболевших.

Также новый максимум за все время пандемии был установлен по смертности — 1 064 человек умерли от ковида. Летальных исходов стало сразу на 28 больше, чем днем ранее, и это также был антирекорд.

Выздоровели за последние 24 часа по всей стране 25 453 пациентов.

В Москве рост — 8 166 новых случаев за сутки при 4 162 выздоровевших и 79 смертях. За сутки были госпитализированы 1 634 человека. На аппаратах ИВЛ в столице остаются 678 человек, уточняет московский оперштаб.

В Санкт-Петербурге ситуация без изменений — 3 233 заболевших, 3 123 выписанных и 67 смертей от ковида. В Подмосковье также относительная стабильность — 2 428 зараженных за сутки при 2 116 выздоровевших и 20 летальных исходах.

Среди остальных субъектов Федерации по абсолютному числу заболевших в лидерах по-прежнему: