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Соблюдение антиковидных мер во время локдауна будут контролировать по фотографиям из соцсетей

По словам замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, по ним будут принимать решения о наказании

Фото: Дмитрий Мальтера

С 28 октября по 7 ноября в столице объявлен жесткий локдаун из-за коронавируса и, как сообщил ТАСС первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк, фотографии с концертов в соцсетях будут просматривать на предмет соблюдения антиковидных мер организаторами мероприятий.

«Мы проводим совещания с коллегами – и рестораторами, и представителями торговых центров, и с 28 [октября] начнем контролировать, как выполняется указ мэра. Здесь в помощь и камеры видеонаблюдения, и социальные сети. (...) Часто люди постят прекрасные фотографии из клубов, с концертов, (...>) люди сами присылают фотографии и спрашивают, почему происходят те или иные вещи. Вызывается представитель, получается объяснение, и дальше уже, исходя из того, что по факту было, составляется протокол», – заявил Немерюк и добавил, что решение о том или ином наказании будут приниматься судом.

Как рассказал Немерюк, все торговые центры в Москве и предприятия торговли имеют камеры, подключенные к системе видеонаблюдения. Сотрудники полиции могут просмотреть записи с них в случае каких-либо инцидентов.  

Ранее чиновник сообщил, что московские власти не планируют вводить QR-коды для поездок на городском общественном транспорте. 

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