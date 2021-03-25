Московские власти рассказали, будут ли пускать в метро без QR-кодов

Первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства столицы Алексей Немерюк сообщил, что власти не планируют вводить QR-коды для поездок на городском общественном транспорте. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Метро в эти дни и транспорт будут работать. Опять же с учетом загрузки понятно, что коллеги из транспортного комплекса ситуацию отслеживают, насколько большая нагрузка на транспорт, и, исходя из этого, принимаются другие решения», – сказал Немерюк.

Он также ответил положительно на вопрос о том, подключили ли камеры у входов в торговые центры, чтобы отслеживать соблюдение масочного режима. Накануне сообщалось, что такое требование мэрия направила во все московские ТЦ. По словам Немерюка, эти камеры были установлены всегда.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин ввел жесткий локдаун из-за коронавируса с 28 октября по 7 ноября.