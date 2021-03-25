Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 10:43

Московские власти рассказали, будут ли пускать в метро без QR-кодов

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин ввел жесткий локдаун из-за коронавируса с 28 октября по 7 ноября

Фото: Дмитрий Мальтера

Первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства столицы Алексей Немерюк сообщил, что власти не планируют вводить QR-коды для поездок на городском общественном транспорте. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Метро в эти дни и транспорт будут работать. Опять же с учетом загрузки понятно, что коллеги из транспортного комплекса ситуацию отслеживают, насколько большая нагрузка на транспорт, и, исходя из этого, принимаются другие решения», – сказал Немерюк.

Он также ответил положительно на вопрос о том, подключили ли камеры у входов в торговые центры, чтобы отслеживать соблюдение масочного режима. Накануне сообщалось, что такое требование мэрия направила во все московские ТЦ. По словам Немерюка, эти камеры были установлены всегда.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин ввел жесткий локдаун из-за коронавируса с 28 октября по 7 ноября.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Дмитрий Быков 2 дня назад

Роман Баданин*: Россияне готовы оплачивать расследования про коррупцию

Расследование 21 час назад

Курортный Роман Татьяны Навки

Общество 1 день назад

Нерентабельные дети: Как уничтожают РДКБ – единственный в России уникальный центр помощи малышам

Расследование 1 неделю назад

Полный дурдом: Как руководство психиатрических центров Москвы связано с «Единой Россией»

Политика 1 неделю назад

Кооператив «Геленджик»

Общество 1 неделю назад

Одна Сатана: Супруги-сатанисты убивали и ели других поклонников дьявола

Общество 26 минут назад

Минобрнауки предложило вузам два варианта обучения в «нерабочие дни»

Политика 32 минуты назад

«Переориентация с будущего на прошлое»: Политолог предрек России судьбу СССР

Общество 1 час назад

«Подобные «выходные» будут повторяться вновь и вновь»: Проценко объяснил локдаун

Общество 1 час назад

Врач назвала единственное пожизненное противопоказание к вакцинации против COVID-19

Общество 1 час назад

Олег Шеин про новый карантин: Помощь опять получит меньшинство

Общество 1 час назад

В Беларуси отменили масочный режим. Страна на пике по случаям заражения

Происшествия 1 час назад

На заводе по производству пороха под Рязанью прогремел взрыв, есть погибшие

Общество 2 часа назад

Главное к 22 октября: Колбаса подорожает, режиссера «Ералаша» обвиняют в педофилии, проверка в РАНХиГС

Общество 3 часа назад

Голливудский актер Алек Болдуин застрелил оператора и ранил режиссера на съемках вестерна

Политика 3 часа назад

«Голос» признали «иноагентом» из-за 200 рублей от гражданки Армении. У движения нет банковского счета

Общество 12 часов назад

Геннадий Онищенко призвал россиян сдать билеты в Крым

Политика 14 часов назад

Путин об «иноагентах» и консерватизме, локдаун в Москве, каникулы в школах, разлад в «Яблоке»: главное к вечеру 21 октября

Общество 15 часов назад

Государственные RT и ТАСС оказались в числе СМИ с иностранным финансированием

Политика 16 часов назад

Алексей Навальный: «Премию посвящаю борцам с коррупцией»

Общество 16 часов назад

Прокуратура пришла в «Шанинку» с проверкой. С делом её ректора это не связано

Общество 16 часов назад

Адвокат Павлов подал на Генпрокуратуру и Роскомнадзор в суд из-за блокировки сайта «Команды 29»

Политика 17 часов назад

Александр Кынев: Большей дискредитации вакцинации, чем указ Собянина, невозможно представить

Общество 17 часов назад

Ректору «Шанинки» делают операцию на сердце. Прокуроры требовали отправить его в СИЗО

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика