Врач назвала единственное пожизненное противопоказание к вакцинации против COVID-19

Тяжелая аллергическая реакция на препарат или его компоненты является абсолютным противопоказанием к вакцинации против коронавируса. Об этом сообщила ТАСС доктор медицинских наук, заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

«Абсолютным противопоказанием к введению вакцины, которое остается пожизненно, является только тяжелая аллергическая реакция в анамнезе на именно эту вакцину или какой-либо ее компонент: анафилактический шок, отек Квинке, судороги, температура тела выше 40 градусов, инфильтрат более 8 см в диаметре. Остальные противопоказания – временные», – заявила Руженцова.

Она подчеркнула, что граждане с медицинским отводом от вакцинации должны особо тщательно соблюдать все имеющиеся рекомендации для профилактики заболевания, по возможности избегать мест скопления людей и контактов с теми, кто может быть больным или вирусоносителем. Кроме того, она посоветовала им поговорить с лечащим врачом насчет применения профилактических препаратов.

Ранее Собянин ввел жесткий локдаун из-за коронавируса с 28 октября по 7 ноября.