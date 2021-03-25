Мэрия Москвы потребовала подключить камеры в торговых центрах к городской системе видеонаблюдения, чтобы выявлять нарушителей масочного режима. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник.

Как рассказал собеседник газеты, московским торговым центрам поступило указание до 20 октября установить камеры видеонаблюдения на входе в ТЦ с единым центром хранения данных мэрии, это объяснили необходимостью усиления контроля за соблюдением масочного режима.

«Всего в Москве 600 торговых центров, из них половина не подключила камеры к ЕЦХД. Но сейчас из-за роста заболеваемости власти решили усилить контроль, поэтому поручено за неделю обеспечить интеграцию камер со всех столичных ТЦ», – рассказал президент «Союза торговых центров» Булат Шакиров.

По его словам, получив доступ к камерам на входах, власти смогут отслеживать ТЦ, допускающие людей без масок, и приостанавливать в таких случаях их работу.

Как считает гендиректор IVA Cognitive Алексей Цессарский, кроме контроля за происходящим, подключение к камерам торговых центров также даст властям возможность выявлять граждан, которые не носят маски.

При этом, как добавил директор по продуктам и технологиям «Группы Т1» Александр Рожков, камеры могут использоваться, чтобы штрафовать нарушителей постфактум, так же, как это происходило при самоизоляции.