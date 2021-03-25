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«QR-коды раскалывают общество». Певцов объяснил, почему проголосовал против нового закона

По словам представителя партии «Новые Люди», депутаты должны «услышать народ», две трети которого не поддерживает QR-коды

Фото: Instagram

Законопроект о введении QR-кодов для посещения общественных мест сегодня был принят в Госдуме в первом чтении. Актер и депутат Дмитрий Певцов оказался одним из немногих, кто проголосовал «против». Свою позицию он объяснил на собственной странице в инстаграме. 

Депутат отметил, что он «не медик и не антиваксер» и что он проголосовал против, так как каждому человеку «Богом дана свобода выбора». 

- Этот проект несомненно раскалывает наше общество, наш народ в один из самых сложных периодов его истории. Только объединившись, мы сможем выстоять перед теми вызовами и угрозами, которые сейчас существуют.

Кроме того, Певцов сослался на закрытость информации по теме вакцин от коронавируса.   

- Нельзя принуждать людей в условиях отсутствия официальной информации, которую человек получает из открытых источников. Не опубликована статистика по побочным эффектам при вакцинации, по летальным исходам, нет разъяснительной четкой аргументации - зачем именно сейчас нужен этот закон (всего на несколько месяцев), и каковы будут экономические и социальные последствия.

Тем не менее, депутат добавил, что у него остается надежда на принятие поправок ко второму чтению. Дмитрий Певцов считает, что главы регионов должны слышать своих жителей и принимать жесткие решения только в условиях крайней необходимости.

Кто из депутатов как проголосовал по "закону о QR-кодах"
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