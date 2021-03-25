Кто из депутатов как проголосовал по "закону о QR-кодах"
На сайте Госдумы появились результаты поименного голосования по законопроекту № 17357-8. Законопроект в первом чтении принят силами "Единой России", ЛДПР и "Новых людей"
«За» проголосовала практически вся фракция «Единая Россия» за исключением нескольких депутатов, среди которых – Виталий Милонов. К слову, этот парламентарий не голосовал и по пенсионному возрасту. Не голосовали также единороссы Валентина Терешкова, Артур Чилингаров и Ирина Яровая.
Коммунисты проголосовали «против» единогласно, за исключением воздержавшейся Светланы Савицкой.
Фракция СРЗП большинством проголосовало против. Бурляев, Вассерман и Делягин не голосовали.
ЛДПР присоединилась к единороссам. Не голосовал Луговой, против внезапно проголосовал Алексей «черепаха» Журавлёв.
Фракция «Новые люди» окончательно закрепила за собой статус «филиала» «Единой России». Против проголосовал только Дмитрий Певцов, один человек не голосовал.
Внефракционный депутат Оксана Дмитриева тоже высказалась за куаркодизацию. Другой внефракционник Евгений Марченко проголосовал «против».
Если Госдума вновь не нарушит регламент, поправки ко второму чтению должны быть представлены в 30-дневный срок.