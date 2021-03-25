Кто из депутатов как проголосовал по "закону о QR-кодах"

«За» проголосовала практически вся фракция «Единая Россия» за исключением нескольких депутатов, среди которых – Виталий Милонов. К слову, этот парламентарий не голосовал и по пенсионному возрасту. Не голосовали также единороссы Валентина Терешкова, Артур Чилингаров и Ирина Яровая.

Коммунисты проголосовали «против» единогласно, за исключением воздержавшейся Светланы Савицкой.

Фракция СРЗП большинством проголосовало против. Бурляев, Вассерман и Делягин не голосовали.