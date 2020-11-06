Коснется всех и каждого. О чем говорит новый закон о QR-кодах в общественных местах

Мы тоже рассмотрели данный законопроект параллельно с Госдумой.

Фамилия автора свидетельствует о том, что законопроект будет принят в трех чтениях, как бы ни возмущались коммунисты и сколько бы ни стояли в пикетах граждане. Депутат МГД Екатерина Енгалычева, например, накануне призывала всех засыпать спикера Госдумы Вячеслава Володина письмами и телеграммами с требованием не принимать скандальный законпроект 17357-8, но, судя по всему, не помогло.

Итак, готовимся к походу в МФЦ -- выдавать "аусвайс" будут там. Альтернативный вариант -- загрузка в личный кабинет на "Госуслугах". Согласно тексту документа, просто справка о прививке из поликлиники не подойдет. Исключение составляют военные "и приравненные к ним лица" -- им как раз везде можно будет со справкой. На первых порах решение, пускать вас куда-либо без кода или нет, будет принимать глава вашего региона. Однако, после 1 февраля 2022 года без кода уже никуда не пустят. И, да, не забывайте дома удостоверение личности, без него код не действителен.

Важный момент - привились вы или переболели. Потому что в зависимости от этого срок действия QR-кода может быть разным.

Из забавного: в одном из пунктов законопроекта Мишустин предложил заменить слова "профилактические прививки" на "профилактические прививки". Законотворчество -- такое законотворчество.

Пока так. И не забываем, что самое важное происходит при втором чтении.