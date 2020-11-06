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Сегодня, в 16:15

Коснется всех и каждого. О чем говорит новый закон о QR-кодах в общественных местах

Подавляющее число депутатов проголосовали "за"

Сегодня Госдума рассмотрела в первом чтении законопроект за авторством Михаилом Мишустина о введении QR-кодов для доступа в общественные места. Как известно, накануне нижняя палата решила отложить рассмотрение аналогичного законопроекта для транспорта, который, собственно, касался только тех, кто собирается в дальнюю поездку. В отличие от него, принятый законопроект коснется всех и каждого.

Законопроект был принят 333 голосами "за", 83 -- "против" и 1 воздержавшимся. Всего проголосовало 417 депутатов. Несмотря на предупреждение коммуниста Алексея Куринного о том, что "QR-коды - способ грубого ограничения прав с возможностью последующего тотального контроля". Как сообщил депутат Сергей Обухов, который принес на заседание плакат "КПРФ против фашизма", "сегрегационный законопроект принят в первом чтении голосами «Единой России», ЛДПР и «Новых людей». Против - КПРФ и «Справедливая Россия».

Мы тоже рассмотрели данный законопроект параллельно с Госдумой.

Фамилия автора свидетельствует о том, что законопроект будет принят в трех чтениях, как бы ни возмущались коммунисты и сколько бы ни стояли в пикетах граждане. Депутат МГД Екатерина Енгалычева, например, накануне призывала всех засыпать спикера Госдумы Вячеслава Володина письмами и телеграммами с требованием не принимать скандальный законпроект 17357-8, но, судя по всему, не помогло.

Итак, готовимся к походу в МФЦ -- выдавать "аусвайс" будут там. Альтернативный вариант -- загрузка в личный кабинет на "Госуслугах". Согласно тексту документа, просто справка о прививке из поликлиники не подойдет. Исключение составляют военные "и приравненные к ним лица" -- им как раз везде можно будет со справкой. На первых порах решение, пускать вас куда-либо без кода или нет, будет принимать глава вашего региона. Однако, после 1 февраля 2022 года без кода уже никуда не пустят. И, да, не забывайте дома удостоверение личности, без него код не действителен.

Важный момент - привились вы или переболели. Потому что в зависимости от этого срок действия QR-кода может быть разным.

Из забавного: в одном из пунктов законопроекта Мишустин предложил заменить слова "профилактические прививки" на "профилактические прививки". Законотворчество -- такое законотворчество.

Пока так. И не забываем, что самое важное происходит при втором чтении.

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