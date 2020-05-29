Депутат о чипировании в Швеции: «Все гадости изначально совершаются под благовидными предлогами»
Евгений Ступин призывает не допустить чипирования россиян, что, по его мнению, безусловно, попытаются сделать власти
Депутат Московской городской думы Евгений Ступин (КПРФ) прокомментировал новость о создании шведской компанией специальных имплантатов, которые содержат в себе информацию о вакцинации человека и вживляются под кожу. Как ранее писал «Собеседник», услугой уже воспользовались сотни энтузиастов — чип можно считать с помощью смартфона, как QR-код.
«Еще вчера казалось, что это словосочетание существовало только в голове сторонников [теории] мирового заговора и вообще у каких-то полусумасшедших людей», — говорит депутат, признавая, что теперь это превратилось в реальную проблему.
По мнению г-на Ступина, не нужно поддаваться заверениям компаний и правительств, которые объясняют, что таким образом гражданам будет удобнее предъявлять код, не завися от наличия под рукой заряженного смартфона, а в дальнейшем — осуществлять с большим комфортом и другие операции. Он призывает не допустить внедрения такой технологии в России.
«Все гадости изначально совершаются под благовидными предлогами, — объясняет член московского парламента. — Понятно, что шведский опыт будет распространен и на другие страны. Естественно, что и российские власти попытаются его перенять. Это значит, что наша борьба с QR-кодами — теперь это ещё и борьба против чипизации нас и наших детей».