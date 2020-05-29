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Депутат о чипировании в Швеции: «Все гадости изначально совершаются под благовидными предлогами»

Евгений Ступин призывает не допустить чипирования россиян, что, по его мнению, безусловно, попытаются сделать власти

Фото: пресс-служба Мосгордумы

Евгений Ступин

Депутат Московской городской думы Евгений Ступин (КПРФ) прокомментировал новость о создании шведской компанией специальных имплантатов, которые содержат в себе информацию о вакцинации человека и вживляются под кожу. Как ранее писал «Собеседник», услугой уже воспользовались сотни энтузиастов — чип можно считать с помощью смартфона, как QR-код.

«Еще вчера казалось, что это словосочетание существовало только в голове сторонников [теории] мирового заговора и вообще у каких-то полусумасшедших людей», — говорит депутат, признавая, что теперь это превратилось в реальную проблему.

По мнению г-на Ступина, не нужно поддаваться заверениям компаний и правительств, которые объясняют, что таким образом гражданам будет удобнее предъявлять код, не завися от наличия под рукой заряженного смартфона, а в дальнейшем — осуществлять с большим комфортом и другие операции. Он призывает не допустить внедрения такой технологии в России.

«Все гадости изначально совершаются под благовидными предлогами, — объясняет член московского парламента. — Понятно, что шведский опыт будет распространен и на другие страны. Естественно, что и российские власти попытаются его перенять. Это значит, что наша борьба с QR-кодами — теперь это ещё и борьба против чипизации нас и наших детей».
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