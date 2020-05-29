Чипизация началась. В Швеции уже вживляют под кожу импланты с QR-кодами

Сотни жителей Швеции уже согласились вживить себе под кожу микрочип, который содержит их цифровой сертификат о вакцинации от коронавируса — аналог российского QR-кода. В продажу устройство пока не поступило, однако добровольцы уже чипировались в ходе регулярных «мероприятий по имплантации», пишет издание Ruptly.

Разработка компании Epicenter использует технологию импланта NFC (Near Field Communications), чтобы поместить в руку человека специальный чип, который можно считать со смартфона. В нем содержится информация о вакцинации владельца импланта.

«Имплантаты — это универсальная технология, которую можно использовать для самых разных целей, и сейчас очень удобно иметь ковид-паспорт всегда под рукой», — поясняет глава компании Ханнес Сджоблад.

В компании также считают, что технологию в будущем можно использовать не только для целей, связанных с коронавирусом.