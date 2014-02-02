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«В таком количестве они обречены»: Николай Сванидзе предсказывает снесение памятников Ленину

Сейчас только в Москве сохраняются 111 памятников «вождю мирового пролетариата»

Фото: Global Look Press

Журналист и историк Николай Сванидзе в эфире радиостанции «Эхо Москвы» предположил, что в скором времени в России начнут утилизировать памятники, установленные Владимиру Ильичу Ленину:

«Ленин давно уже мало, кому интересен. Даже КПРФ, в общем, к нему равнодушны. Они под знаменами Сталина идут, а не Ленина. <…> Конечно, памятники Ленину в таком количестве обречены, потому что невозможно их обосновать»

Журналист сомневается в значимости вклада Ленина в историю России и видит больше деструктивного в политических решениях «вождя мирового пролетариата»: 

«Что он хорошего для нас сделал? Что хорошего для нас сделал Ленин, скажите мне? Разрушил империю? Создал на ее месте другую, которая и ста лет не просуществовала? Уничтожил огромное количество людей, обезлюдел страну? Что он сделал? Ничего хорошего»

По данным сайта Lenin.tilda.ws, в России установлено порядка 7000 памятников Владимиру Ленину. Чуть меньше в Украине – 5500. В Беларуси таких памятников 600, а в Казахстане – 500.

В Москве, по данным портала, сохранилось чуть более ста архитектурных композиций с образом Ленина, но изначально их было не меньше 200.

Рубрика: Общество

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