Путин Путиным, а в СИЗО по расписанию. К ректору «Шанинки» не пускают врачей

К ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергею Зуеву в больницу при СИЗО «Матросская тишина» до сих пор отказываются пустить врачей-специалистов — кардиолога и сосудистого хирурга. Об этом сообщает член Общественной наблюдательной комиссии Александр Хуруджи со ссылкой на супругу Зуева.

«Адвокаты, осуществляющие защиту моего супруга, обратились к следователю с ходатайством о разрешении допустить к нему врачей-специалистов. До настоящего времени ответ от следователя не получен. Врачи не допущены», — приводит её слова «Интерфакс».

Защита настаивает, что медицинские показатели Зуева несовместимы с пребыванием в СИЗО, где его уже успели перевести в тюремную больницу, в которой нет необходимого оборудования для диагностики и врачей-специалистов. По словам его супруги, состояние ученого продолжает ухудшаться — ещё в начале декабря г-н Хуруджи, посетив Зуева, сообщил о серьезных проблемах с его здоровьем, крайне высоком давлении, необходимости сделать операцию на ноге и перевести его в гражданскую больницу.

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с членами Совета по правам человека заявил, что «не видит необходимости держать его за решёткой». На следующий день после этого защита Зуева потребовала от прокурора Москвы Дениса Попова и главы столичного главка МВД Олега Баранова выпустить ректора «Шанинки» из СИЗО. Также адвокаты потребовали со ссылкой на слова президента от Мосгорсуда ускорить процесс рассмотрения апелляции по выбору меры пресечения. Она должна пройти уже 20 декабря.