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Домашнее насилие дорого обошлось России. Дороже, чем кольца у Екатерины Мизулиной: новости к полуночи 14 декабря

Дайджест событий и мнений к окончанию вторника

Фото: Instagram @ekaterina_mizulina

Екатерина Мизулина

Сегодня ЕСПЧ вынес ряд решений по искам к России. В том числе среди них дело четырёх заявительниц, пострадавших от домашнего насилия. Европейский суд по правам человека назначил им 445 тысяч евро в качестве компенсации, а в отношении РФ вынес плотное предписание, обязывающее привести национальное законодательство к гарантиям для жертв домашнего насилия. Напомним, что Совфед отказался вносит соответствующий законопроект в текущую сессию Госдумы для рассмотрения.

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина ограничила возможность комментирования в своём аккаунте в Instagram после интервью, данного Ирине Шихман. Именно эта общественница всеми силами третирует журналиста Дудя, рэпера Моргенштерна и занимается другими важными делами.

Муниципальный депутат Люся Штейн в своём твиттере опубликовала фотографии Екатерины Мизулиной с её украшениями и их примерными ценниками. На интервью с Шихман Мизулина пришла в скромных серьгах Dior за 49 тысяч рублей. На других снимках можно найти драгоценности стоимость более миллиона рублей за единицу. 

Оппозиционер Алексей Навальный, находящийся в колонии, пожаловался на рост цен в местном продуктовом магазине. К примеру, тушёнка подорожала со 140 до 250 рублей, а рыбные консервы со 110 до 170 рублей. При этом за месяц он может потратить не более 9000 рублей.

Коротко о других новостях:

  • Владимир Путин обратился в вице-премьеру Татьяне Голиковой с мнением, что введение QR-кодов в предновогодние дни доставит гражданам слишком много проблем
  • Депутат и артист Дмитрий Певцов пересказал ответ Татьяны Голиковой на вопрос о побочках от вакцинации: за 2020 год было 27 случаев осложнений, а за 2021 год статистика ещё не опубликована
  • Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не доверяет предложению России о моратории на размещение ракет средней дальности в Европе
  • В Госдуме комитет по информполитике проведёт круглый стол по вопросу урегулированию правового статуса подкастов
  • Мария Бутина озаботилась тем, что российские дети могут играть в Барби, а не в куклы от кировского завода

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Рубрика: Общество

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