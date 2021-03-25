Домашнее насилие дорого обошлось России. Дороже, чем кольца у Екатерины Мизулиной: новости к полуночи 14 декабря
Дайджест событий и мнений к окончанию вторника
Сегодня ЕСПЧ вынес ряд решений по искам к России. В том числе среди них дело четырёх заявительниц, пострадавших от домашнего насилия. Европейский суд по правам человека назначил им 445 тысяч евро в качестве компенсации, а в отношении РФ вынес плотное предписание, обязывающее привести национальное законодательство к гарантиям для жертв домашнего насилия. Напомним, что Совфед отказался вносит соответствующий законопроект в текущую сессию Госдумы для рассмотрения.
Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина ограничила возможность комментирования в своём аккаунте в Instagram после интервью, данного Ирине Шихман. Именно эта общественница всеми силами третирует журналиста Дудя, рэпера Моргенштерна и занимается другими важными делами.
Муниципальный депутат Люся Штейн в своём твиттере опубликовала фотографии Екатерины Мизулиной с её украшениями и их примерными ценниками. На интервью с Шихман Мизулина пришла в скромных серьгах Dior за 49 тысяч рублей. На других снимках можно найти драгоценности стоимость более миллиона рублей за единицу.
мизулина-мл, которая пытается запретить интернет, видеоигры, дудя и моргенштерна, обвешана ювелиркой картье 💍👸— штейн (@lcshtn) December 13, 2021
не могу точно разглядеть модели, но кольцо из коллекции panthere de cartier, а браслет juste un clou.
общая стоимость от 1,2 млн до 4,5 млн (зависит от бриллиантов) pic.twitter.com/pY1x2VHO4n
Оппозиционер Алексей Навальный, находящийся в колонии, пожаловался на рост цен в местном продуктовом магазине. К примеру, тушёнка подорожала со 140 до 250 рублей, а рыбные консервы со 110 до 170 рублей. При этом за месяц он может потратить не более 9000 рублей.
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