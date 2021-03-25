Домашнее насилие дорого обошлось России. Дороже, чем кольца у Екатерины Мизулиной: новости к полуночи 14 декабря

Сегодня ЕСПЧ вынес ряд решений по искам к России. В том числе среди них дело четырёх заявительниц, пострадавших от домашнего насилия. Европейский суд по правам человека назначил им 445 тысяч евро в качестве компенсации, а в отношении РФ вынес плотное предписание, обязывающее привести национальное законодательство к гарантиям для жертв домашнего насилия. Напомним, что Совфед отказался вносит соответствующий законопроект в текущую сессию Госдумы для рассмотрения.

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина ограничила возможность комментирования в своём аккаунте в Instagram после интервью, данного Ирине Шихман. Именно эта общественница всеми силами третирует журналиста Дудя, рэпера Моргенштерна и занимается другими важными делами.

Муниципальный депутат Люся Штейн в своём твиттере опубликовала фотографии Екатерины Мизулиной с её украшениями и их примерными ценниками. На интервью с Шихман Мизулина пришла в скромных серьгах Dior за 49 тысяч рублей. На других снимках можно найти драгоценности стоимость более миллиона рублей за единицу.