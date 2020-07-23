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Россию обязали выплатить €445 000 четырём женщинам, пострадавшим от домашнего насилия

ЕСПЧ требует от России внести в закон специальные обеспечительные меры для жертв семейно-бытовых преступлений

Фото: Instagram Маргариты Грачевой

Муж Маргариты Грачевой отрубил ей кисти рук. Одну из кистей удалось спасти, а вместо второй теперь бионический протез

Маргарита Грачева, лишившаяся в 2017 году одной кисти руки из-за мужа-абьюзера, получит 370 тысяч евро от государства в качестве компенсации по решению Европейского суда по правам человека.

ЕСПЧ вынес пилотное постановление по делу четырёх россиянок, пострадавших от домашнего насилия. Об этом сообщил правозащитник Павел Чиков. Среди заявительниц числится и Маргарита.

Всего Россия должна будет выплатить пострадавшим 445 тысяч евро.

Согласно постановлению ЕСПЧ, Россия на протяжении многих лет игнорирует требования по созданию реального гендерного равенства, в условиях которого женщины могли жить, не опасаясь за физическую и психологическую неприкосновенность. Власти не принимают каких-либо мер для борьбы со структурными недочётами в решении проблемы домашнего насилия.

ЕСПЧ потребовал от России внести в национальное законодательство специальные гарантии для жертв семейно-бытового насилия.

Напомним, Совет Федерации снова отказался вносить на чтение в Госдуму законопроект о профилактике семейно-бытового насилия.

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