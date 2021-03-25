Екатерина Мизулина после скандального интервью закрыла комментарии в своем Instagram

Глава «Лиги безопасного интернета» и дочь сенатора Елены Мизулиной Екатерина закрыла комментарии в своем Instagram-аккаунте после резонансного интервью журналисту Ирине Шихман. Пользователи интернета резко раскритиковали заявления активистки, в том числе о финансировании Моргенштерна из США и о видеоиграх, которые якобы приводят к стрельбе в школах.

«Комментарии к этой публикации ограничены», - говорится в подписи к каждой фотографии дочери Елены Мизулиной.

Сама Екатерина пока никак не прокомментировала интервью каналу «А поговорить?» Вместо этого она опубликовала фотографию новогодней елки с подписью: «Перед Новым годом каждый ребёнок ждёт сказку 🌟🌟 Когда я была маленькой, мы жили в общежитии, но несмотря на все сложности, родители всегда умудрялись сделать каждый новогодний праздник особенным» (орфография сохранена).

Что сказала Мизулина в интервью

По словам главы «Лиги безопасного интернета», рэпер Моргенштерн является проектом Запада. Он и ряд других деятелей культуры получают из-за рубежа денежные средства и «файлы» с указаниями тематик, которые нужно затрагивать в песнях.

— Это определенный круг исполнителей и блогеров, который постоянно и достаточно систематично распространяет определенный контент — ролики, публикации, видеоклипы, сторис, все что угодно, — связанный с тематикой насилия, пропаганды наркотиков и победобесием — отрицанием роли советского народа в Великой Отечественной войне, — уточнила Мизулина.

Видеоигры она назвала опасным контентом, связав эти развлечения со стрельбой в казанской гимназии и Пермском государственном университете.

— Говоря про компьютерные игры, больше всего беспокоит внутриигровое общение и платформы, которые дети используют, чтобы общаться во время игры. Они сидят там и обсуждают, что происходит в игре, и чаще всего в эти сообщества приходят нехорошие дяди и предлагают им 50-100 рублей, чтобы перейти по ссылке и вступить в какое-то сообщество. Дальше они вот таких подростков собрали и начинают давать им определённые задания, - заявила Мизулина.

При этом, Никите Михалкову она дала право на распространение фейков, в том числе про облучение россиян через 5G.

— Я его очень уважаю. Я не думаю, что мы возьмем это в работу. Потому что это - Никита Сергеевич, - сказала Мизулина.

Пользователи интернета резко раскритиковали активистку.

— Екатерина ничего не знает, ни в чем не разбирается, но успешно руководит своим отделом. Очень показательно, - говорится в одном из самых популярных комментариев под видео.

— И так страшно, но когда вживую видишь насколько недалекие некомпетентные люди сидят в правительстве, становится еще страшнее, - соглашается другой комментатор.

— Лишний раз убеждаемся что люди, которые должны принимать таблетки, - принимают законы, - вторит еще один пользователь.