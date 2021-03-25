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Мизулина: Моргенштерну дают деньги из-за рубежа, чтобы он говорил на определенные темы

По ее словам, в России существует определенный круг людей, которым дается определенный «файл» с необходимыми темами

Фото: Youtube-канал «А поговорить?»/ Instagram @morgen_shtern

Директор Лиги безопасного интернета и член Общественной палаты России Екатерина Мизулина заявила, что рэпер Алишер Моргенштерн, который недавно покинул страну из-за обвинений со стороны Бастрыкина в продаже наркотиков, получает иностранное финансирование, чтобы он говорил и делал контент на определённые темы. Об этом она рассказала в интервью на YouTube-канале «А поговорить?».

Как рассказала Мизулина-младшая, в России существует определённые «деятели искусства» (исполнители и блогеры), которые систематично распространяют определённый контент, связанный с тематикой насилия, пропагандой наркотиков и «победобесием» (отрицание роли советского народа в Великой отечественной войне).

По её словам, таким людям даётся определённый «файл», с темами, которые необходимо постоянно затрагивать. В качестве своего источника, директор Лиги безопасного интернета называет публикации СМИ, какие именно она не помнит.

«Об этом писали и средства массовой информации, о том, что целенаправленно ему направляют денежные средства иностранные организации (...) Есть такая версия, не стоит её отрицать», – подчеркнула она.

Мизулина также добавила, в Лиге безопасного интернета проводят мониторинг «определённых вещей», в том числе с использованием искусственного интеллекта, с помощью которых у отдельных исполнителей и блогеров выявляют «единые методики работы».

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