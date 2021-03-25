«Решил в доброго царя поиграть, чтобы хоть как-то рейтинг поднять»: что пишут в Сети про заявление Путина о введении QR-кодов

Президент Владимир Путин во время онлайн-совещания с членами правительства выступил против введения QR-кодов в период перед новогодними праздниками.

«Сейчас под Новый год, мне кажется, вводить ограничения подобного рода — достаточно сложная история. Создадим много проблем для людей», – цитирует Путина «Интерфакс».

Президент ранее старался как-либо резко не высказываться ни в отношении карантинных ограничений, ни в отношении вакцинации. Теперь же, после снятия с чтения законопроекта о введения QR-кодов на транспорте, решился на неодобряющую реплику.