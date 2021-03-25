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«Решил в доброго царя поиграть, чтобы хоть как-то рейтинг поднять»: что пишут в Сети про заявление Путина о введении QR-кодов

«Царь хороший, бояре плохие», – иронизируют пользователи рунета

Фото: Global Look Press

Президент Владимир Путин во время онлайн-совещания с членами правительства выступил против введения QR-кодов в период перед новогодними праздниками. 

«Сейчас под Новый год, мне кажется, вводить ограничения подобного рода — достаточно сложная история. Создадим много проблем для людей», – цитирует Путина «Интерфакс».

Президент ранее старался как-либо резко не высказываться ни в отношении карантинных ограничений, ни в отношении вакцинации. Теперь же, после снятия с чтения законопроекта о введения QR-кодов на транспорте, решился на неодобряющую реплику.

В Рунете цитату президента восприняли с радостью, «но не от всего сердца». «Решил в доброго царя поиграть, чтобы хоть как-то свой рейтинг поднять», – пишет Александр Новосад в сообществе «Регион 74 Челябинск». «Летите да привезите нам новых штаммов!!! После праздников все закроем», – иронизирует Андрей Рудаков.

«Сами придумали, сами предложили, сами и отменили! Ну, прям, молодцы какие! Сразу видно, работают люди! Не штаны просиживают», – пишет Олеся Арсакова в сообществе «Автозавод. Нижний Новгород».

«Он и против повышения пенсионного возраста был», – напоминает пользовательница Ирина Шайхутдинова в комментария сообщества «Что происходит в Башкирии». «Ой, опять гражданин начальник хороший, а бояре плохие А бездумные граждане опять будут петь: “Боже, царя храни!”», – пишет Светлана Герасименко в паблике канала «Дождь» (признан Минюстом СМИ-иноагентом). «Понятно, опять та же песня "йа против, но ужасные правительства регионов меня не слушают". Царь хороший, бояре плохие», – вторит ей Давид Пономаренко.

Напомним, о том, что законопроект о QR-кодах на транспорте снимут с рассмотрения, спикер Госдумы Вячеслав Володин объявил ещё в ночь с 12 на 13 декабря.

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