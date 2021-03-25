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Журналист Фишман об отказе от QR-кодов на транспорте: «Рейтинг Путина важнее, чем все, что происходит со страной»

Михаил Фишман уверен, что решение об отмене чтения законопроекта было принято именно в Кремле

Фото: стоп-кадр YouTube «Телеканал Дождь» (признан Минюстом СМИ-иноагентом)

Михаил Фишман

Журналист Михаил Фишман в эфире радио «Эхо Москвы» предположил, что решение об отказе от рассмотрения законопроекта о введении QR-кодов в общественном транспорте с февраля по июнь 2022 года было «спущено сверху», но не стало инициативой Вячеслава Володина или партии «Новое дело».

«Возможно, на стол в Кремле легли выкладки с логических опросов о том, как будет воспринят закон, когда он будет принят, и как к этому отнесутся те, кто все ещё голосуют за Владимира Путина на 21-м году его правления. И видимо эти цифры подвинули Путина принять решение, чтобы этот закон похоронить, что было лицемерно спрятано за инициативой фракции "Новые люди"» 

, – говорит Фишман. Журналист уверен, что ориентировались в первую очередь на рейтинги президента, а не на эпидемиологические обстоятельства:

«Позиция государства с позиции Путина заключается в том, что его рейтинг важнее, чем все, что происходит со страной»

Напомним, что Госдума отказалась от рассмотрения законопроекта о введении QR-кодов в общественном транспорте. Об этом решении в ночь с 12 на 13 декабря сообщил спикер палаты парламента Вячеслав Володин.

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