Закон о QR-кодах в транспорте поддержал всего 1% опрошенных
Инициативу сняли с обсуждения в Госдуме, не дожидаясь рассвета
О том, что законопроект о введении QR-кодов на транспорте будет снят с рассмотрения спикер Госдумы Вячеслав Володин написал у себя в соцсетях в 00:10 часов по московскому времени. В это время начиналось утро во Владивостоке.
По словам политика, решение снять законопроект с рассмотрения стало результатом «диалога Государственной Думы с Правительством на основе учета мнений регионов и обращений граждан».
Жестко негативная реакция на идею ввести QR-коды о вакцинации в транспорте подтверждается и опросом «Собеседника». В нашем голосовании, сторонников таких ограничений набралось всего 1%. 6% отнеслись к введению QR-кодов безразлично, указав, что из принципа не будут их получать. 93% категорично проголосовали против введения электронных документов.
-Проект закона о QR-кодах на транспорте в нынешнем виде не гарантирует от негативных последствий, - отметил сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Путин с самого начала озвучил принципиальную позицию по законопроекту о QR-кодах на транспорте: приоритет – интересы людей.