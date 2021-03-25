Закон о QR-кодах в транспорте поддержал всего 1% опрошенных

О том, что законопроект о введении QR-кодов на транспорте будет снят с рассмотрения спикер Госдумы Вячеслав Володин написал у себя в соцсетях в 00:10 часов по московскому времени. В это время начиналось утро во Владивостоке.

По словам политика, решение снять законопроект с рассмотрения стало результатом «диалога Государственной Думы с Правительством на основе учета мнений регионов и обращений граждан».

Жестко негативная реакция на идею ввести QR-коды о вакцинации в транспорте подтверждается и опросом «Собеседника». В нашем голосовании, сторонников таких ограничений набралось всего 1%. 6% отнеслись к введению QR-кодов безразлично, указав, что из принципа не будут их получать. 93% категорично проголосовали против введения электронных документов.