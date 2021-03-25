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Сегодня, в 16:01

Закон о QR-кодах в транспорте поддержал всего 1% опрошенных

Инициативу сняли с обсуждения в Госдуме, не дожидаясь рассвета

Фото: pixabay

О том, что законопроект о введении QR-кодов на транспорте будет снят с рассмотрения спикер Госдумы Вячеслав Володин написал у себя в соцсетях в 00:10 часов по московскому времени. В это время начиналось утро во Владивостоке. 

По словам политика, решение снять законопроект с рассмотрения стало результатом «диалога Государственной Думы с Правительством на основе учета мнений регионов и обращений граждан». 

Жестко негативная реакция на идею ввести QR-коды о вакцинации в транспорте подтверждается и опросом «Собеседника». В нашем голосовании, сторонников таких ограничений набралось всего 1%. 6% отнеслись к введению QR-кодов безразлично, указав, что из принципа не будут их получать. 93% категорично проголосовали против введения электронных документов.

-Проект закона о QR-кодах на транспорте в нынешнем виде не гарантирует от негативных последствий, - отметил сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Путин с самого начала озвучил принципиальную позицию по законопроекту о QR-кодах на транспорте: приоритет – интересы людей.

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