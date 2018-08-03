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Математики просят не проводить в Питере престижную международную конференцию до освобождения Мифтахова

Ученые не считают возможным, чтобы Мишустин пиарился на международной конференции, пока математик сидит в колонии

Фото: АГН "Москва"

Азат Мифтахов

64 российских ученых-математиков подписали открытое письмо к исполнительному комитету Международного математического союза (IMU), в котором просят отказаться от проведения Международного математического конгресса в Санкт-Петербурге до тех пор пока аспирант МГУ Азат Мифтахов, отправленный в колонию на шесть лет за разбитое окно в отделении «Единой России», не выйдет на свободу. Текст письма публикует научная газета «Троицкий вариант».

«Это событие чрезвычайной важности для всемирного математического сообщества. (...) Мы приветствуем решение провести конгресс 2022 года в России и дать возможность сотням коллег принять в нем участие», — пишут математики. Но один их коллега такой возможности лишен из-за политического, по их мнению, преследования, поэтому нужно подождать, пока он тоже сможет посетить мероприятие.

Авторы письма также напоминают и о других ученых, которые подвергаются преследованию в России: Валерий Митько, Валерий Голубкин, покойный Виктор Кудрявцев, обвиненные в шпионаже и госизмене, а также ректор «Шанинки» Сергей Зуев, за освобождение которого из СИЗО высказался и сам президент Путин.

«Разрешение представителю ФСБ Дмитрию Деревянкину быть внесенным в список соорганизаторов Международного математического конгресса, а премьер-министру России Михаилу Мишустину рекламировать себя в официальном твиттере IMU, в то время как Азата держат в заключении и заставляют работать на лесопилке вместо проведения математических исследований, идет вразрез с ценностями политического нейтралитета и профессиональной солидарности, на которых построено IMU», — пишут ученые.

Они отмечают, что бойкотировать подобное международное мероприятие нельзя, но ответить на репрессии научное сообщество должно. Также математики настаивают, что на конгрессе, который нельзя проводить до 5 декабря 2023 года, когда выйдет Мифтахов, должна быть организована панель, посвященная математикам, которых преследуют по политическим мотивам.

45 российских ученых из ведущих университетов России и мира согласились подписаться своими именами открыто, а 19 оставили свои подписи непублично в целях безопасности. В числе открыто подписавшихся, в частности, есть имя Михаила Лобанова из МГУ, который участвовал в выборах в Государственную думу этой осенью и проиграл после оглашения результатов электронного голосования, одержав победу на участках.

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