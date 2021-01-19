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17 января, воскресенье

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16 января, суббота

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Особо опасный аспирант: за что талантливого математика Азата Мифтахова отправили в колонию

Политика
05:05, 19 января 2021
«Собеседник» №02-2021

Особо опасный аспирант: за что талантливого математика Азата Мифтахова отправили в колонию
Фото в статье: агентство «Москва»
Фото в статье: агентство «Москва»

За аспиранта мехмата МГУ Азата Мифтахова вступились тысячи коллег по всему миру. Но тем не менее он уже почти два года сидит в СИЗО. А 18 января его приговорили еще к шести годам колонии.

Тихий. Неконфликтный. Приговоренный

Среди вереницы показательных процессов дело Мифтахова не самое громкое. Но зато очень показательное. Азат собирался защитить кандидатскую диссертацию и заняться преподаванием в университете. Однако 2 февраля 2019 года он был задержан по делу об изготовлении взрывного устройства, найденного в лесополосе в Балашихе примерно за месяц до этого.

Все, кто знаком с Азатом, говорят о нем как о скромном, тихом и неконфликтном молодом человеке.

– Он спокойный, но в то же время очень уверенный в себе и в том, что он делает, – рассказывает Дмитрий Иванов, ведущий телеграм-канала «Протестный МГУ». – У него сильный характер, что, наверное, и помогает ему держаться. Ведь он уже почти два года в СИЗО. И он очень талантливый математик, это я могу оценить совершенно точно, так как сам тоже занимаюсь математикой. Он еще в школе побеждал на математических олимпиадах, а это очень нелегко. Я сам в них участвовал, но не был даже близок к победе. Он, находясь в СИЗО, опубликовал научную статью! Это непросто даже на свободе. Во-первых, они пишутся, как правило, в соавторстве. Во-вторых, требуют изучения множества материалов, в том числе и на иностранных языках, которые цензура в изолятор не пропускает.

Дома у Азата хранится несметное количество грамот и благодарностей за всевозможные достижения в учебе. Его мама Гульнур Хусаинова рассказывает, что ее сын был способным уже в младенчестве, в школе его хвалили учителя. Сообщение о его аресте стало для нее громом среди ясного неба.

История «разбитого окна»

В октябре 2018-го в Архангельске в приемной ФСБ прогремел взрыв: несовершеннолетний анархист совершил подрыв и погиб при этом. Последствия взрыва вскоре ощутили на себе многие анархисты. Начались повальные обыски и аресты.

Во время одного из обысков 2 февраля 2019 года был задержан и Азат Мифтахов. Накануне в телеграм-канале «Опер слил», который, как принято считать, тесно сотрудничает с силовиками (существует версия, что он ими и ведется), появились сообщения со словами, обращенными к аспиранту: «Мы же тебя предупреждали – прекращай заниматься ерундой» и «Азат Мфитахов, жди нас в гости» (орфография сохранена. – Ред.).

Тоже ничего особенного. Обыск в общежитии МГУ

Следствие пыталось вменить аспиранту изготовление взрывного устройства. Доказательств не нашлось, и 7 февраля суд отпустил Мифтахова на свободу, но на выходе из здания Мифтахова задержали вновь.

Теперь аспиранту вменили, что в ночь на 31 января 2018 года он разбил окно в ховринском офисе «Единой России» и кинул внутрь дымовую шашку. Дело о вандализме, в котором было уже несколько фигурантов-анархистов, переквалифицировали в «хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Максимальное наказание – до семи лет лишения свободы. По свидетельствам адвокатов, были пытки и угрозы, которые Азат воспринял как реальные. Но даже после этого он не стал себя оговаривать.

Специальный свидетель

Уже имевшиеся фигуранты, признавшие вину, заявили, что Мифтахов окон в офисе ЕР не бил и ничего туда не швырял. Хотя бы потому, что его там вообще не было. Не все анархисты были с ним даже знакомы. Однако обвинение предъявило засекреченного свидетеля Петрова (вероятно, штатного сотрудника спецслужб), который затем очень «кстати» умер от травм. Или не умер, а просто засекретился еще больше.

Итак, «свидетель» Петров «узнал» Мифтахова спустя год после происшествия. Но не смог вспомнить, как тот был одет, кроме маски на лице, не смог описать, в чем конкретно заключалась роль Мифтахова во время нападения, однако умудрился «опознать» Мифтахова по «бровям». В органы «свидетель» сообщил о нападении год спустя после него, объяснив задержку тем, что был занят, а в день нападения у него разрядился телефон. Собственно, это почти все, что нужно знать о деле «о разбитом окне» в офисе «Единой России».

И еще нужно знать, что в данный момент все его фигуранты, кроме Азата Мифтахова, который отказывается признать вину, находятся на свободе, некоторые даже уехали за границу. Мифтахову же почти два года методично продлевали содержание под стражей. Почему?

– Вероятно, здесь работает принцип, что раз уж взяли, то нельзя просто так отпускать, – считает Дмитрий Иванов. – Возможно, после взрыва в Архангельске всех анархистов хотят представить террористами.

Сестра Азата Зульфия уверена, что все, что происходит с ее братом – «месть ФСБ» после взрыва в Архангельске. Адвокат Светлана Сидоркина подтверждает: анархисты подвергаются преследованиям по всей стране.

– Не исключено, что причиной является и то, что Азат активно участвовал в антирейдерском движении, – продолжает Дмитрий Иванов. – Они помогают пожилым людям бороться с черными риелторами. Это серьезный бизнес. Возможно, кто-то из занятых в нем людей поспособствовал тому, чтобы Азата не выпускали.

Без иллюзий

Даже адвокат Мифтахова Светлана Сидоркина накануне приговора призналась, что не строит никаких иллюзий, несмотря на то, что, по ее мнению, доказательства вины Азата «несостоятельны».

– Я не сомневаюсь, что приговор будет обвинительным, – поделился Дмитрий Иванов. – Потому что оправдательных приговоров у нас почти нет. Хочется надеяться, что ему дадут по отсиженному. Два года он уже отсидел, а день в СИЗО считается за 1,5. Тогда он мог бы сразу или через несколько месяцев выйти на свободу.

Как теперь уже известно, надежды эти не оправдались. Мифтахову дали шесть лет колонии общего режима.

«Мемориал» [внесен в список иностранных агентов] признал Мифтахова политзаключенным. Из-за преследования Мифтахова в декабре прошлого года математики из США, Канады и Европы призвали коллег отказаться от участия в Международном конгрессе математиков, который должен пройти в 2022 году в Петербурге. Накануне приговора канал «Вести» показал репортаж, в котором рассказал, что аспирант Мифтахов, помимо прочего, «готовился к погромам». Так сказать, информационный фон под обвинительный приговор готов.

«Около 5 лет до своего задержания я являлся активным участником анархического движения, – сказал Азат в своем последнем слове. – Моя деятельность включала в себя участие в оппозиционных митингах и шествиях, раздачу листовок с анархической повесткой.

Были и акции такого характера, как вывешивание баннеров и проведение несанкционированных шествий в поддержку политзаключенных. Также я занимался борьбой с работодателями, обманывающими своих работников, и с квартирными рейдерами. Всё это стало причиной для мести сотрудников Центра по борьбе с экстремизмом, что в итоге и привело к фабрикации этого процесса».

* * *

Материал вышел в издании «Собеседник» №02-2021 под заголовком «Особо опасный аспирант».

Рубрика: Политика

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Фото в статье: агентство «Москва»

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