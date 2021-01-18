Признанному виновным в нападении на офис ЕР Азату Мифтахову дали 6 лет колонии

Головинский суд признал виновным аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова в поджоге офиса «Единой России».

Как пишет ТАСС, Мифтахова приговорили к шести годам колонии общего режима. Другие фигуранты дела – Андрей Ейкин и Елена Горбань –получили два и четыре года условно соответственно.

По данным следствия, фигуранты дела разбили окно в одном из московских офисов партии «Единая Россия» в январе 2018 года. Было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Вандализм», позднее его переквалифицировали на статью «Хулиганство».