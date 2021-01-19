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19 января, вторник

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[16:31]В России может появиться специальная служба по контролю за бывшими заключенными
[16:30]"Росатом": На ВДНХ появится лишь восковая фигура Берии, но не его монумент
[16:29]"Настоящий кошмар": Шендерович раскрыл, почему "Путин панически боится Навального"
[15:47]На месте запланированной антифашистской акции в Москве появился автозак
[15:12]Студенты фотографируют свои книжные полки в поддержку Азата Мифтахова
[14:45]Песков заверил, что Путин не боится "пациента" Навального
[13:45]Ашурков: Под санкции из-за ареста Навального должны попасть Абрамович и Усманов
[12:42]"Иноагентам" предлагают запретить спонсировать партии
[11:47]Питер вышел на первую строчку антирейтинга по приросту заболевших COVID-19
[11:24]Хабаровскому журналисту за два дня выписали штрафов на 85 500 рублей
[10:28]К лету COVID-19 отступит в РФ, но есть риски распространения британского штамма
[10:12]Тележурналист Игорь Выхухолев скончался на 67-м году жизни
[09:57]"Челси" оказался лидером по трансферной активности среди европейских клубов
[09:39]Три человека погибли, пятеро пострадали при ДТП в Павловском Посаде под Москвой
[09:07]Самарского полицейского арестовали за передачу данных об "отравителях Навального"
[08:09]25 лет для Шамсутдинова и Минск без ЧМ по хоккею. Новости к утру 19 января
[07:00]"Доктора Хауса" и другие сериалы раскритиковали за ложь о донорстве костного мозга

18 января, понедельник

[18:02]Детям требуется больше недели, чтобы привыкнуть к "живой" школе после карантина
[17:34]В Дагестане задержан подозреваемый по делу об отравлении водой около 300 человек
[16:52]Навальному дали 30 суток ареста
[15:15]Лавров: Россия не возбудит уголовное дело об отравлении Навального
[14:50]Суд над Навальным проводят в полиции, "чтобы допустить журналистов". Их не пускают
[14:44]Обвиняемый в даче взятки почти в $8 млн вице-президент Samsung получил 2,5 года
[14:16]Признанному виновным в нападении на офис ЕР Азату Мифтахову дали 6 лет колонии
[14:07]Навальный потребовал пустить в суд настоящих журналистов
[13:35]Комментаторы поражены "судом" над Навальным. Они считают, это противоречит Конституции
[13:20]Навальный: "Демонстративно разорвали и выкинули на помойку уголовно-процессуальный кодекс"
[12:49]"Какое позорище": Судить Навального будут прямо сейчас в отделении полиции
[12:33]В здание с Навальным пустили съемочную группу прокремлевского СМИ и адвокатов
[12:16]К Навальному в ОВД не пускают адвоката, депутата Мосгордумы и члена ОНК
[11:36]Длинные челки и седина: стилист Топалова и Лазарева рассказал о модных прическах
[11:31]Посол США в России: Власти РФ несут всю ответственность за безопасность Навального
[10:59]Германия требует незамедлительно освободить Навального
[10:37]Навального встречали около двух тысяч человек. 69 из них были задержаны
[10:32]Председателем правления Белгазпромбанка стала экс-глава Нацбанка Белоруссии
[09:36]От Apple через суд потребовали удалить Telegram. Такой же иск ждет и Google
[08:57]На днях выйдет новое расследование про ФСБ – "более бомбастичное", чем с Навальным
[08:24]Задержание Навального. Главное по теме к утру понедельника

17 января, воскресенье

[21:13]Алексея Навального задержали. Его адвоката с ним не пустили

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Студенты фотографируют свои книжные полки в поддержку Азата Мифтахова

Общество
15:12, 19 января 2021

Студенты фотографируют свои книжные полки в поддержку Азата Мифтахова
Фото: Instagram @sweet1teenage
Фото: Instagram @sweet1teenage

Редакция студенческого журнала DOXA объявила флешмоб в поддержку приговоренного к шести годам аспиранта Азата Мифтахова. Об этом пишет портал «Такие дела».

Активисты призывают выкладывать под хештэгом #мояполкамойвещдок фото своих книжных полок. Идея связана с тем, что в доказательном материале при суде над анархистом Мифтаховым использовался список книг, которые тот читал. В том числе труды Петра Крапоткина и Ханны Арендт.

Азат Мифтахов 18 января был приговорен Головинским судом к шести годам колонии по статье о хулиганстве за разбитое окно в офисе «Единой России» в московском районе Ховрино. 

Теги: #оппозиция

Рубрика: Общество

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