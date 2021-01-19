Студенты фотографируют свои книжные полки в поддержку Азата Мифтахова

Редакция студенческого журнала DOXA объявила флешмоб в поддержку приговоренного к шести годам аспиранта Азата Мифтахова. Об этом пишет портал «Такие дела».

Активисты призывают выкладывать под хештэгом #мояполкамойвещдок фото своих книжных полок. Идея связана с тем, что в доказательном материале при суде над анархистом Мифтаховым использовался список книг, которые тот читал. В том числе труды Петра Крапоткина и Ханны Арендт.

Азат Мифтахов 18 января был приговорен Головинским судом к шести годам колонии по статье о хулиганстве за разбитое окно в офисе «Единой России» в московском районе Ховрино.