Меркель уйдет с музыкой, «безумный» приговор пиарщику, мэр на два дня. Главное к 27 ноября

Президент США Джо Байден заявил, что пандемия коронавируса не закончится пока весь мир не привьётся от ковида, передает РИА Новости. Поэтому, считает он, от интеллектуального права на вакцины нужно отказаться — эту идею мировые лидеры, включая Владимира Путина уже высказывали ещё год назад, но она быстро забылась. Так Байден прокомментировал возникновение нового штамма коронавируса «омикрон».

«Эхо Москвы» получило штраф в 160 тысяч рублей за отсутствие маркировки «иностранный агент» в четырех материалах на сайте, передает «Интерфакс». Ранее на радиостанцию и не главного редактора её сайта Виталия Рувинского составили по четыре протокола за это.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг предупредил Кремль, что Россия «заплатить высокую цену» в случае дальнейшей агрессии в отношении Украины, передает его слова Deutsche Welle. Он также сказал, что факт стягивания войск к границе с Украиной вызывает у Альянса беспокойство.

Глава британского штаба обороны Николас Картер считает, что Россия представляет для Великобритании большую угрозу, чем экстремистские группировки. Его слова приводит The Daily Telegraph. Мнение властей страны на этот счёт изменилось после отравления Скрипалей в Солсбери — тогда «стало совершенно очевидно, что Россия представляет наиболее критическую угрозу для нашей страны».

Тем временем послы России и Китая в США выступили с совместным заявлением, из которого следует, что предстоящий саммит, посвященный проблемам демократий (куда РФ и КНР не позвали), создаёт в мире новую идеологическую линию раздела и является «продуктом менталитета времён холодной войны» (цитата по The National Interest).

Впрочем, основатель саммита Джо Байден не раз отмечал, что линия раздела уже существует, а одним из пунктов программы станет обсуждение темы автократий вроде российской и китайской и противостояния им со стороны демократического мира.

Мэр города Прокопьевска Вячеслав Старченко отстранён от должности спустя два дня после назначения. Об этом заявил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. В администрации Старченко организовали банкет в честь назначения 25 ноября, в день аварии на шахте «Листвяжная». По мнению Цивилева, это говорит о бессердечности чиновников.

Однако сам Старченко уверяет, что не присутствовал на мероприятии: «Банкета никакого не было. И меня не было, и торжественных мероприятий по поводу моей инаугурации не было. Вы же видели это видео. Меня там нет, кого угодно можно записать, но я там не присутствовал!» — сказал он «РЕН ТВ». Он намерен обсудить этот вопрос с Цивилёвым лично и обратиться в правоохранительные органы, чтобы там разобрались в случившемся.

В Польше появится Институт по вопросам ущерба, причиненного войной. Организация будет заниматься оценкой ущерба от нацистской оккупации во времена Второй мировой войны. Таким образом польское правительство намерено уточнить размер своих претензий к Германии. Согласно более ранним оценкам, с учётом процентов, ущерб составляет порядка 800 млрд евро, однако правительство Германии настаивает, что вопрос уже закрыт более ранними договорённостями.

*«Медиазона» объявлена в России «иностранным агентом».

**Republic объявлен в России «иностранным агентом».