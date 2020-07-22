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Зеленский: Российские спецслужбы готовят в Украине переворот с вовлечением олигарха Ахметова

По информации Зеленского, готовят заговор люди из российских спецслужб, а Рината Ахметова в него активно пытаются вовлечь

Фото: Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об имеющейся у него агентурной информации о подготовке государственного переворота с целью его свержения. По его словам, в этот процесс пытаются вовлечь и одного из крупнейших олигархов Украины Рината Ахметова. При этом конкретных претензий в его адрес он пока не выдвигает, лишь допуская возможность.

«Мы получили информацию, что 1-2 декабря в нашей стране произойдет государственный переворот. У нас есть не только агентурная информация — у нас есть и записи, где представители Украины обсуждают с представителями России участие Рината Ахметова в государственном перевороте в Украине», — сказал президент во время беседы с журналистами. 

Зеленский также назвал это «подставой» г-на Ахметова и предупредил его, что такое решение было бы в корне ошибочным: «Нельзя воевать против своего народа и президента, избранного украинцами».

Отдельно президент Зеленский подчеркнул, что авторство готовящегося переворота в Украине принадлежит вовсе не Ахметову, а именно «людям из спецслужб России». Он также заверил, что в случае майдана не убежит из страны, как это сделал Виктор Янукович и не пойдет «вылазить на бульдозеры», как это делал Петр Порошенко.

При этом он также допустил, что РФ в любой момент может развязать полномасштабную войну с Украиной, но конкретно сейчас речь идет лишь о попытке запугать.

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