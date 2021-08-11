Байден организует саммит демократий по борьбе с автократиями и коррупцией

Белый дом сообщил о намерении провести «Саммит за демократию», на который президент США Джо Байден приглашает представителей бизнеса, гражданского общества, благотворителей и мировых лидеров. Это говорится в заявлении, опубликованном на сайте президентской администрации.

«Президент сказал, что задача нашего времени — продемонстрировать, что демократии могут приносить пользу, улучшая жизнь своего народа и решая величайшие проблемы, с которыми сталкивается весь мир», — сообщает пресс-служба Байдена, отмечая, что многих из этих целей американскому лидеру уже удалось достигнуть, к примеру, «возродить демократию» в США, вакцинировать 70% граждан и договорится с западными партнерами.

Саммит пройдет 9 и 10 декабря в онлайн-формате, однако уже через год Байден намерен повторить его с очным присутствием мировых лидеров и других гостей мероприятия.

Целью встречи станет выработка совместных подходов по трем ключевым направлениям, которыми озабочены многие страны: противостояние автократическим режимам (сюда Байден включает Россию и Китай), борьба с коррупцией, а также отстаивание прав человека. «После года обсуждений, координации и действий президент Байден пригласит мировых лидеров собраться еще раз, чтобы продемонстрировать прогресс, достигнутый в выполнении их обязательств», — пишет Белый дом.

На сайте американского правительства в описании мероприятия также говорится, что сейчас перед демократиями существует множество вызовов, которые отчасти исходят от авторитарных режимов, пытающихся подорвать её основы, а отчасти из-за внутренних проблем и неспособности властей стран своевременно обеспечивать «справедливый и устойчивый экономический и политический прогресс».