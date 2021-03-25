Ауфвидерзейн, фрау Меркель! Как уходит самая влиятельная женщина планеты
Меркель немцы часто называют «мамочка», отдавая дань ее заботливому и прагматичному стилю правления, который оберегал Германию, Евросоюз, да и мир в целом 16 лет подряд
«Будет почетным профессором, по нечетным — выращивать капусту»
В Германии поступили в продажу матрасы, в рекламе которых использован фирменный жест Ангелы Меркель — сложенные ромбом пальцы на животе. «Отдохни, мамочка!» - гласит реклама. Меркель в Германии часто называют «мамочка», отдавая дань ее заботливому и прагматичному стилю правления, который оберегает Германию, Евросоюз, да и мир в целом уже 16 лет подряд.
По итогам парламентских выборов, на которых ее партия уступила конкурентам, Ангела Меркель приняла решение уйти с поста главы немецкого правительства. Прощание может растянуться на несколько месяцев, которые потребуются, чтобы сформировать новую правящую коалицию. В мире гадают, кто сможет заменить «железного канцлера в юбке», и чем займется после отставки самая влиятельная женщина планеты, без которой в последние годы не обходилось ни одно важное решение в мире.
- Книги писать и лекции читать — чем еще она может заниматься. Чем занимаются политики, ушедшие в отставку в цивилизованных странах. Консультировать, может, будет почетным академиком в своей партии, а по не четным — капусту выращивать у себя в огороде, - рассуждает в разговоре с «Собеседником» политолог Дмитрий Орешкин. - Но она сохранит идейное влияние, как гуру. Вряд ли она будет рулить политикой. Но ее слово будет стоить дорого, потому что ее 16 лет — это были годы успешной Германии. А сама Меркель будет стариться в свое удовольствие. Она точно не захочет вернуться в большую политику, она, мне кажется, наелась всего этого. Она немецкий прагматик: лучше уже не будет, а ухудшать свой имидж незачем. Вовремя уйти — для этого великая мудрость должна быть у человека, и она у нее есть. Хотя, мне кажется, ей больно видеть, как ее преемники стремительно проигрывают все то, что она наработала для своей партии.
Лабрадор Путина против Меркель
Даже в России, к которой Ангела Меркель бывала строга, ее воспринимают, как почти свою, родную. Возможно, сказывается то, что канцлер выросла в Восточной Германии — стране соцлагеря, хоть и родилась на западе — в Гамбурге. А также то, что первые шаги в большой политике она делала под присмотром «друга России» Гельмута Коля. Он возглавлял партию ХДС, в которой всю жизнь состоит Ангела Меркель, и значительную часть времени она была правой рукой Гельмута Коля, который ее очень ценил и даже называл в своей простоватой манере «моя девочка».
Меркель создала свой собственный стиль в политике: брючные костюмы вместо юбок, разноцветные жакеты, одна и та же прическа, прозванная немцами «горшком». Она показно симпатизировала Бараку Обаме и недолюбливала (взаимно) Дональда Трампа. Всю канцлерскую жизнь она прожила в довольно обычной городской квартире, получая жалование в пересчете на рубли около 1,6 миллионов рублей в месяц. Немцы могли запросто наблюдать ее, нагружающую тележку, в городских супермаркетах — госпожа канцлер иногда сама ходит за покупками. Например, в пандемию берлинцы засекли, как Меркель затаривалась вином и туалетной бумагой, как простой бюргер. Если в ее тележке появлялось много морковки, значит, Меркель снова боролась с лишним весом, о чем она тоже открыто рассказывала немцам. У нее нет детей, второй муж, но немцы считают ее матерью всей немецкой нации, которая смогла поднять страну до одной из самых процветающих экономик мира.
- Меркель - мощный политик, и не факт, что ее сменщик окажется таким же, - сказал «Собеседнику» политолог Геворг Мирзаян. - Изначально у них с Путиным была антипатия. Отправной точкой была история в резиденции Путина: известно, что Меркель боится собак, но в комнату, где у них шли переговоры, заходила собака, и Меркель воспринимала это как попытку Путина надавить на нее. Отношения у них всегда были сложные. Но в последнее время он ей все время дарил цветы. На их отношениях сказалось то, что возникли вопросы, которые решались и в пользу России, и одновременно в пользу Германии и Евросоюза в целом. Например, Северный поток-2, который сблизил интересы стран и лидеров.
- Меркель еще была очень терпима, - считает Орешкин. - Теперь будет хуже. В любом случае антироссийская, или даже антипутинская нотка будет присутствовать. А Меркель очень аккуратно выбирала формулировки, и в общей сложности 19 раз летала в Москву для встречи с Путиным по разным поводам и вопросам.
Шольц в сауну с Путиным не пойдет
- Сейчас ключевой вопрос — кто будет «новым Меркелем»? - иронизирует Дмитрий Орешкин.
Главных претендентов — два: социал-демократ (СДПГ) Олаф Шольц и Армин Лашет из ХДС (Христанско-демократический союз). При всей внешней разности, они схожи в отношении к России: не поддержали присоединение Крыма и поддержали Северный поток-2, критикуют ситуацию с правами и свободами в России.
- Шольц ближе к социалистическим ценностям, - продолжает политолог. - Он из Гамбурга, а там традиционно сильны профсоюзные позиции. Он более левый. Шольц харизматичен, интереснее как личность, хороший игрок, чего не скажешь про Лашета. У Шольца больше шансов, он популярнее.
Армин Лашет — преемник Меркель в партии ХДС, но серьезно уступающий ей и в весе, и в харизме. В прошлом работал журналистом на телевидении и руководил небольшой церковной газетой. Серьезно заниматься политикой начал в конце 80-х: стал депутатом городского совета родного Ахена, в 1994-м избрался в Бундестаг. Шесть лет был членом Европейского парламента, в 2017 году стал канцлером федеральной земли — Северный Рейн-Вестфалия.
Но именно Шольца в прессе уже почти открыто называют будущим канцлером Германии. Он однопартиец и даже считается если не другом, то хорошим товарищем Герхарда Шредера, известного своими пророссийскими и пропутинскими взглядами. «Но Шольц в сауну с Путиным не пойдет», - категорично писали на прошлой неделе немецкие публицисты, имея в виду, что очевидного пропутинзма от Шольца ждать не стоит.
Великовозрастная Грета
А вот кто может преподнести сюрприз, так это лидер немецких зеленых — Анналена Бербок, которую называют «великовозрастной Гретой Тунберг». 40-летняя женщина-политик — бывший чемпион по прыжкам на батуте - политических кульбитов тоже не боится: она жестче своих коллег-мужчин высказывается о Путине и российской политике
- Большая коалиция двух главных партий - социал-демократов и ХДС/ХCC - маловероятна, слишком болезненны тут персональные отношения. Вряд ли лидеры добровольно согласятся не быть канцлером и уступить, - уверен Дмитрий Орешкин. - Поэтому теперь будут выстраивать не двойную, а тройную коалицию. Что неизбежно - в любой из коалиций будут «Зеленые», которые существенно усилили свои электоральные позиции. Это означает, что зеленая повестка актуальна среди нового поколения немцев. «Зеленые» должны войти в любой вариант коалиции: или с главой ХДС, или с главой СДПГ — неважно, зеленые там будут в любом случае на втором месте. И в любом случае они могут себе требовать весьма лакомые политические куски. Например, пост министра иностранных дел и другие влиятельные места. Для России это немного хуже, чем было. Потому что вся Европа переходит на постепенный отказ от углеводородов — нефти, мазута. Конечно, это будет в значительной степени быть по карману Российской Федерации, потому что у нас нефть — это главный источник материальных ресурсов.
Победа зеленых — это, с одной стороны, симптом, а с другой — сигнал, что пора переходить на отход от углеводородной зависимости, считает политолог.
- И в любом случае антироссийская, или даже антипутинская нотка будет присутствовать, - говорит Орешкин. - В России думают, что с социал-демократами можно договариваться, как в свое время с канцлером от СДПГ Гельмутом Шмидтом, но это вовсе не факт, потому что социал-демократы жестко высказываются насчет прав человека, Навального. Поэтому хороших отношений будет сложно добиться, но Путин, кажется, такой цели себе уже и не ставит, имея в виду переориентацию на восток.