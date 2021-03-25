Против Фургала завели новое дело, а Гузеева призналась во лжи о Гаркалине: новости к вечеру 24 ноября
Дайджест новостей к окончяанию среды
Экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу предъявили новое обвинение по экономической статье, сообщил сегодня сын политика в Instagram. Антон Фургал также уточнил, что отец не согласен с обвинением и настаивает, что не причастен к инкриминируемым действиям.
Во Владивостоке оправданный по статье об экстремизме иеговист* Дмитрий Бармакин рассказал «Дождю» (телеканал признан иноагентом), что до возбуждения против него дела в 2018 году к ним на встречи для изучения Библии начала ходить женщина, которая записывала все происходящее на диктофон. Бармакин стал первым иеговистом, который был оправдан, пока в других регионах верующие получали реальные сроки по аналогичным делам.
*Деятельность «Свидетелей Иеговы» признана экстремистской и запрещена на территории РФ
Телеведущая Лариса Гузеева призналась, что ее словам о фейковой прививке от коронавируса у актёра Гаркалина не были правдой:
«В полемике с беснующимися ковид-диссидентами я ответила, что Гаркалин не прививался! Ответила в пику, не зная, привит он или нет на самом деле! Но только для того, чтобы остановить поток антипрививочного мракобесия! Я не стремилась уличить Валерия, а, наоборот, хотела защитить его от своры сумасшедших, которая за счёт его имени хотели доказать свою правоту»
, – написала Гузеева в Instagram.
Тем временем главврачи пригласили медийных рупоров антипрививочной кампании пройти с экскурсией по реанимациям «красной зоны». Предложение в том числе подписал главный врач больницы в Коммунарке, депутат Госдумы Денис Проценко.
Реакция антиваксеров не заставила себя ждать:
- «Обвинение меня в смерти людей оставляю на вашей совести» - Кинчев ответил медикам
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Рэпер Моргенштерн уехал в Беларусь, сообщают сливные каналы в Telegram. Некие инсайдеры пишут, что это связано с заявлением главы СКР Бастрыкина, который обвинил рэпера в торговле наркотиками в соцсетях. Исполнитель якобы может вообще не вернуться в Россию. Канал «brief ®️незыгарь» пишет, что в ресторане Моргенштерна прошла проверка, которая выявила торговлю нелегальным алкоголем. Напомним, что команда артиста активно использует в промоутировании методы фейковых вбросов. Его московский клубный концерт до сих пор не отменен.
Коротко о других новостях:
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- Законопроект о введении обязательной проверки QR-кодов о вакцинации от ковида в общественных местах и на транспорте, который был внесен в Госдуму ранее, депутаты могут рассмотреть уже в декабре
- Врачи отмечают, что у болеющих ковидом детей чаще проявляют кожные симптомы инфекции: воспаления слизистых и сыпь