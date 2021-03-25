Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 23:25

Против Фургала завели новое дело, а Гузеева призналась во лжи о Гаркалине: новости к вечеру 24 ноября

Дайджест новостей к окончяанию среды

Фото: Instagram-аккаунты Гузеевой, Фургала и Моргенштерна

Экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу предъявили новое обвинение по экономической статье, сообщил сегодня сын политика в Instagram. Антон Фургал также уточнил, что отец не согласен с обвинением и настаивает, что не причастен к инкриминируемым действиям.

Во Владивостоке оправданный по статье об экстремизме иеговист* Дмитрий Бармакин рассказал «Дождю» (телеканал признан иноагентом), что до возбуждения против него дела в 2018 году к ним на встречи для изучения Библии начала ходить женщина, которая записывала все происходящее на диктофон. Бармакин стал первым иеговистом, который был оправдан, пока в других регионах верующие получали реальные сроки по аналогичным делам.

*Деятельность «Свидетелей Иеговы» признана экстремистской и запрещена на территории РФ

Телеведущая Лариса Гузеева призналась, что ее словам о фейковой прививке от коронавируса у актёра Гаркалина не были правдой:

«В полемике с беснующимися ковид-диссидентами я ответила, что Гаркалин не прививался! Ответила в пику, не зная, привит он или нет на самом деле! Но только для того, чтобы остановить поток антипрививочного мракобесия! Я не стремилась уличить Валерия, а, наоборот, хотела защитить его от своры сумасшедших, которая за счёт его имени хотели доказать свою правоту»

, – написала Гузеева в Instagram.

Тем временем главврачи пригласили медийных рупоров антипрививочной кампании пройти с экскурсией по реанимациям «красной зоны». Предложение в том числе подписал главный врач больницы в Коммунарке, депутат Госдумы Денис Проценко.

Реакция антиваксеров не заставила себя ждать:

Рэпер Моргенштерн уехал в Беларусь, сообщают сливные каналы в Telegram. Некие инсайдеры пишут, что это связано с заявлением главы СКР Бастрыкина, который обвинил рэпера в торговле наркотиками в соцсетях. Исполнитель якобы может вообще не вернуться в Россию. Канал «brief ®️незыгарь» пишет, что в ресторане Моргенштерна прошла проверка, которая выявила торговлю нелегальным алкоголем. Напомним, что команда артиста активно использует в промоутировании методы фейковых вбросов. Его московский клубный концерт до сих пор не отменен.

Коротко о других новостях:

  • Instagram начал отговаривать пользователей от подписки на Марию Шукшину
  • Минздрав предложил определить в законодательстве отдельный вид правонарушений, связанных с медицинскими документами и медицинской информацией
  • В России после переписи населения может стать на три города-миллионника меньше
  • Владимир Путин сообщил, что воспользовался экспериментальной вакциной от коронавируса
  • Законопроект о введении обязательной проверки QR-кодов о вакцинации от ковида в общественных местах и на транспорте, который был внесен в Госдуму ранее, депутаты могут рассмотреть уже в декабре
  • Врачи отмечают, что у болеющих ковидом детей чаще проявляют кожные симптомы инфекции: воспаления слизистых и сыпь

Читайте также сегодня в «Собеседнике»: 

Рубрика: Общество

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 5 дней назад

Алексей Гуськов: Блокадный город, в котором звучит музыка, не сдаётся

Происшествия 7 минут назад

В Краснодаре обнаружили свалку из неиспользованных вакцин от гриппа

Общество 2 часа назад

«Аккаунт публиковал ложную информацию»: Мария Шукшина получила клеймо в Instagram

Политика 2 часа назад

«Мосгордума становится все оппозиционнее» – депутат Михаил Тимонов

Общество 2 часа назад

«По тонкому льду власть ходит»: Россияне в бешенстве от слежки Росздравнадзора за антипрививочниками

Общество 2 часа назад

«Не надо доводить народ до срыва»: россияне ответили врачам, предложившим посетить «красную зону»

Общество 3 часа назад

В МИДе объяснили, почему Поклонская до сих пор не на Кабо-Верде. Путин назначил ее послом полтора месяца назад

Общество 4 часа назад

«Где статья за призывы к экстремизму в отношении депутата от ЕдРа?»

Общество 5 часов назад

«Вы слушаете все точки зрения про ЕГЭ, кроме народного!»: В сети врезали Пескову за комментарий о словах Бастрыкина

Общество 5 часов назад

«Мы не кусаемся»: активистку оштрафовали на 25 тысяч за положительную оценку ЛГБТ-сообщества

Общество 5 часов назад

«На макарошки хватит!»: в сети оценили «грандиозное» увеличение МРОТ

Общество 5 часов назад

«1937-й возвращается - настучи на ближнего своего, ибо он приблизится к тебе, настучит на тебя и возрадуется»

Общество 5 часов назад

Штрафной удар: в России предложили радикально изменить Уголовный кодекс

Общество 6 часов назад

Принят закон об увеличении МРОТ: индексация составит более восьми процентов

Общество 6 часов назад

Усыхание провинции: три города после переписи могут лишиться статуса миллионников

Общество 7 часов назад

Путин призвал подумать о создании вакцины от COVID-19 для детей от двух лет

Расследование 7 часов назад

Мошенники придумали новый способ обокрасть пенсионеров

Общество 8 часов назад

Владимир Путин сообщил, что сделал назальную вакцину от COVID-19

Общество 8 часов назад

В России зарегистрировали вакцину от COVID-19 для детей

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика