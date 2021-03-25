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Врачи назвали новые тяжелые симптомы у детей при COVID-19

По словам врачей, дети стали чаще болеть и течение заболевания стало тяжелее

Фото: Global Look Press

У заболевших коронавирусом детей в Курганской области начали фиксировать новые симптомы, среди которых сыпь, боли в суставах, воспаление слизистых. Об этом сообщили медики на встрече с журналистами в Курганской областной больнице, передает Ura.ru.

«Сейчас появился многосистемный воспалительный синдром, которого не было раньше. Это сыпь на фоне высокой лихорадки. Также это могут быть кашель, повышенная температура, которая не подается действию жаропонижающих средств. Это боль в суставах, воспаление слизистых. Клиника похожа на гастроэнтериты, когда есть боль в животе, жидкий стул. Такая клиника стала появляться у детей, течение тяжелое. Все зависит от своевременности лечения», – рассказала заместитель главного врача по медицинской части ГБУ «Курганская областная детская клиническая больница им. Красного креста» Светлана Ларионова.

По ее словам, нужно прививать детей от гриппа, потому что тогда они легче переносят вирусные инфекции и у них реже возникают осложнения в виде бактериальных инфекций, приводящих к пневмониям и бронхитам. По мнению врачей, прививки позволяют «натренировать» иммунитет и позволит организму легче перенести инфекцию, в том числе коронавирус.

Как пояснил ВРИО директора департамента здравоохранения области Алексей Сигидаев, раньше считалось, что дети практически не болеют ковидом, но сегодня среди них много заболевших. 

«В соседних регионах уже есть на ИВЛ больные дети. Надо обучать свою иммунную систему адекватно отвечать. У ребенка иммунная система может адекватно отвечать двумя путями – либо ребенок болеет постоянно, либо это вакцинация», – заявил он. 

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