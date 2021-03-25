«Уникальный талант человеческий!» - Москва простилась с Ниной Руслановой

В столичном Доме кино завершилась церемония прощания с Ниной Руслановой, скончавшейся вечером 21 ноября на 76-м году жизни. Провести в последний путь народную артистку пришли ее близкие, друзья, коллеги и зрители.

На гражданской панихиде актер Сергей Никоненко произнес трогательную речь:

– Нина Русланова прожила очень непростую жизнь с самого раннего детства. Двухмесячной девочкой ее оставили в коробке перед детдомом. Там ей дали фамилию популярной певицы Лидии Руслановой. Нина не только оправдала эту фамилию, она преумножила славу… Таких артистов у нас совсем немного. Может, и нет больше. Она такая одна – Нина Русланова.

Актриса Дарья Екамасова, которая снималась с Руслановой в фильме «Жила-была одна баба», расплакалась:

- Для меня Нина Ивановна была и останется символом человеческой, актерской свободы. Она останется неповторимой.

Генеральный директор «КАРО Продакшн», продюсер Юрий Обухов поделился с «Собеседником» воспоминанием о первой встрече с актрисой:

– В 1972 году я начинал работать на студии Горького на фильме Ильи Гурина «Еще можно успеть». Мне поручили отвезти артистке Нине Руслановой сценарий. Я боялся встречи со знаменитой актрисой. Я был всего лишь администратор съемочной группы, а она уже тогда была звезда. Прошло более 50 лет, а я до сих пор помню ту встречу в деталях. Меня встретила энергичная, веселая, обаятельная женщина, очень дружелюбно ко мне отнеслась и даже напоила чаем. И от съемок в Ставропольском крае остались только приятные воспоминания.

Похороны Нины Руслановой проходят на Троекуровском кладбище, по соседству с могилой Юлии Началовой.