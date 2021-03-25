«Обвинение меня в смерти людей оставляю на вашей совести» - Кинчев ответил медикам

Вслед за коммунистом Геннадием Зюгановым на открытое приглашение медиков посетить «красную зону» ковидного госпиталя ответил Константин Кинчев. Ответ опубликован вместе с письмом медиков на официальном аккаунте группы «Алиса» в Instagram.

Напомним, главврач больницы в Коммунарке и депутат Госдумы Денис Проценко и главврач больницы №52 в Москве Марьяна Лысенко опубликовали обращение к 13 публичным персонам «и другим противникам вакцинации», среди которых кроме Зюганова и Кинчева оказались Наталья Ветлицкая, Мария Шукшина, Оскар Кучера, Юрий Лоза, Сергей Миронов.

«Мы сейчас немного заняты, и вы, наверное, догадываетесь, чем. Однако учитывая то, сколько людей вас читают, слушают и прислушиваются, мы найдём время для того, чтобы провести вас по “красным зонам”, реанимациям и патологоанатомическим отделениям наших больниц. Может после этого вы измените свою позицию, и меньше людей будет умирать».

, — написали главврачи.

Кинчев заверил авторов, что больше месяца провёл в реанимации «красной зоны» и не понаслышке знает, что и как там происходит.

«Меня спасли врачи, низкий поклон профильным специалистам. Мнения своего по поводу разделения людей на «чистых» и «не чистых» менять не буду. Отношения к принудительным (!) медицинским процедурам , тоже. Присвоение товарного знака (QR код) людям, считаю преступлением. А обвинение меня в смерти людей оставляю на вашей совести»

, – написал Кинчев в Instagram.

Ранее в том же аккаунте было опубликовано сообщение об отмене концерта в Воронеже, а к нему прикреплена лагерная роба с QR-кодом и подписью «Куртка для походов в ТРЦ и кафе».