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Законопроект о введении QR-кодов в России могут принять до Нового года

В начале ноября правительство внесло в Госдуму законопроекты, касающихся введения системы QR-кодов по всей стране

Фото: Global Look Press

Заместитель председателя думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный заявил, что законопроект о введении обязательной проверки QR-кодов о вакцинации от ковида в общественных местах и на транспорте, который был внесен в Госдуму ранее, депутаты могут рассмотреть уже в декабре. Об этом он сообщил «Интерфаксу».

«Перспектива (рассмотрения законопроекта в декабре - прим.ред.) есть, просто с датой еще не определились. Тема крайне актуальная. Институт этот надо вводить в целях обеспечения безопасности граждан», – сказал Выборный. 

Он пояснил что, сейчас комитет ждет обратную связь от регионов.

«Думаю, в декабре уже начнем рассматривать (комитет), и, если успеем на комитете, думаю, и на пленарном заседании тоже», – добавил он. 

Ранее некоторые СМИ сообщали, что закон о QR-кодах отложили из-за конфликта в правительстве.

12 ноября правительство внесло в Госдуму два законопроекта, касающихся введения системы QR-кодов по всей стране. В них говорится об ограничениях для непривитых россиян или не переболевших, которые не смогут посещать массовые мероприятия, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли. Также ограничения коснутся городского и международного транспорта. 

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