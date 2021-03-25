Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 21:15

Парад оскорблённых продолжается: Следователи ищут в Москве девушек поцеловавшихся на фоне Вечного огня

2 ноября в соцсетях начали активно распространять видеоролик, на котором две девушки целуются на фоне Кремлёвской стены

Фото: Скриншот с видео

Московские следователи начали поиски неизвестных девушек, снявших на видео «элементы однополого полового акта» у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду. Им грозит до пяти лет лишения свободы по статье 354.1 УК (осквернение символов воинской славы). Об этом сообщает RTVI со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Официально в Следственном комитете ещё не прокомментировали эту информацию. 

Как отмечается, 2 ноября в соцсетях начали активно распространять видеоролик, на котором две девушки целуются на фоне кремлёвской стены и Вечного огня в Александровском саду. 

По данным Telegram-канала Baza, на видео бывшая участница шоу «Пацанки», реперша Хоффманита (Анна Михеева) целуется с Алёной Ефремовой – девушкой, которую на своём стриме избил блогер Mellstroy. Видео было выложено три года назад, но заинтересовались им только сейчас. 

Представитель Хоффманиты рассказал телеграм-каналу, что они в курсе проверки и уже готовят комментарий.

Ранее в Москве арестовали на 14 суток эскорт-модель Ксению Дамову (Риту Фокс) из-за фотографии с оголёнными ягодицами на фоне Кремля.

На прошлой недели суд приговорил к 10 месяцам колонии по статье за оскорбление чувств верующих блогера Руслана Бобиева и его подругу Анастасию Чистову за провокационное фото на фоне храма Василия Блаженного на Красной площади в Москве. А в Санкт-Петербурге полиция задержала 31-летнюю девушку, которая сфотографировалась в стрингах на фоне Исаакиевского собора, её обвиняют в оскорблении чувств верующих.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Политика 23 часа назад

Анатолий Вассерман: «За умного человека и проголосовать не грех»

Общество 31 минуту назад

Этот безумный, безумный Сбер. Мы попросили нейросеть госбанка проиллюстрировать новости - вот что из этого вышло

Общество 1 час назад

Росздравнадзор объявил охоту на врачей-антипрививочников

Общество 3 часа назад

Пандемия с нами надолго: Роспотребнадзор продлил запрет на массовые мероприятия в школах до 2024 года

Общество 3 часа назад

Грешница Наталия. За что в России могли бы осудить Орейро, кроме фото у храма

Общество 4 часа назад

Судия Артемия Лебедева поздравила россиян с Днем народного единства плакатом-насмешкой над нерабочими днями в стране

Общество 4 часа назад

Подорожание молочной продукции неизбежно. Это единственная категория, в которой Минсельхоз допустил рост цен

Происшествия 5 часов назад

Самолет Ан-12 упал под Иркутском, все находившиеся на борту погибли

Общество 5 часов назад

В России запустили горячую онлайн-линию для борьбы с фейками о COVID-19

Общество 6 часов назад

Они оскорбили чувства коней? В Петербурге задержали блогеров, наряжавших скульптуры в варежки

Общество 7 часов назад

Собянин рассказал, продлят ли нерабочие дни в Москве

Общество 7 часов назад

Эскорт-модель Рита Фокс прокомментировала свой арест на 14 суток за обнажённое фото на фоне Кремля

Общество 8 часов назад

Студентов одного из московских университетов будут пускать на занятия по QR-кодам

Общество 9 часов назад

Очередной рекорд по коронавирусу в России: 1189 смертей

Происшествия 9 часов назад

В Панаме восемь человек стали жертвами стрельбы на празднике в стиле «Игры в кальмара»

Общество 10 часов назад

СК назначил экспертизы по делу о незаконной охоте, к которому может быть причастен Валерий Рашкин

Общество 11 часов назад

В полиции рассказали о задержании сбежавшего из-под стражи члена банды Басаева

Общество 12 часов назад

В Москве провалился грунт, ковид-практика для медвузов, запрещенные лимоны: главное к 3 ноября

Общество 14 часов назад

В столице 3 ноября пасмурная погода, аномально тепло

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика