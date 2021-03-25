Парад оскорблённых продолжается: Следователи ищут в Москве девушек поцеловавшихся на фоне Вечного огня

Московские следователи начали поиски неизвестных девушек, снявших на видео «элементы однополого полового акта» у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду. Им грозит до пяти лет лишения свободы по статье 354.1 УК (осквернение символов воинской славы). Об этом сообщает RTVI со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Официально в Следственном комитете ещё не прокомментировали эту информацию.

Как отмечается, 2 ноября в соцсетях начали активно распространять видеоролик, на котором две девушки целуются на фоне кремлёвской стены и Вечного огня в Александровском саду.

По данным Telegram-канала Baza, на видео бывшая участница шоу «Пацанки», реперша Хоффманита (Анна Михеева) целуется с Алёной Ефремовой – девушкой, которую на своём стриме избил блогер Mellstroy. Видео было выложено три года назад, но заинтересовались им только сейчас.

Представитель Хоффманиты рассказал телеграм-каналу, что они в курсе проверки и уже готовят комментарий.

Ранее в Москве арестовали на 14 суток эскорт-модель Ксению Дамову (Риту Фокс) из-за фотографии с оголёнными ягодицами на фоне Кремля.

На прошлой недели суд приговорил к 10 месяцам колонии по статье за оскорбление чувств верующих блогера Руслана Бобиева и его подругу Анастасию Чистову за провокационное фото на фоне храма Василия Блаженного на Красной площади в Москве. А в Санкт-Петербурге полиция задержала 31-летнюю девушку, которая сфотографировалась в стрингах на фоне Исаакиевского собора, её обвиняют в оскорблении чувств верующих.