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«С днем рождения»: блогер Mellstroy отпраздновал годовщину трэш-стрима с избиением девушки

Дело против скандального блогера возбудили в октябре 2020 года после инцидента с 21-летней моделью Аленой Ефремовой

Фото: Instagram

Блогер, приговоренный к шести месяцам исправительных работ за свои действия, опубликовал в Instagram сторис, где напомнил о событии.

Внимание на это обратило РЕН-ТВ. «С днем рождения. Нам годик», – написал Бурим, украсив пост смайликами. 

Дело в отношении Бурима возбудили в октябре 2020 года. Во время прямой трансляции в интернете блогер схватил 21-летнюю модель Алену Ефремову за шею и несколько раз ударил ее головой об стол. Девушка обратилась в правоохранительные органы, блогеру удалось избежать ареста.

Напомним, в декабре прошлого года произошел еще более резонансный случай, связанный с трэш-стримерами, в ходе которого видеоблогер Reeflay (Станислав Решетняк) во время прямой трансляции совершил непредумышленное убийство своей подруги Валентины Григорьевой. Блогера признали виновным по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть человека»), и приговорили к шести годам колонии строгого режима.

Летом 2021 года сообщалось, что законопроект о запрете трэш-стриминга готовится к внесению на рассмотрение нижней палатой парламента, однако, судя по всему, инициативу так и не довели до конца.

Рубрика: Общество

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