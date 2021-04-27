Блогер Reeflay получил 6 лет строгого режима за смерть подруги во время стрима

Блогер Стас Решетняк, известный под именем Reeflay, приговорен к шести годам колонии строго режима, сообщает Baza.

Напомним, в декабре во время ссоры с подругой Валентиной Григорьевой молодой человек выгнал ее на улицу в нижнем белье. Все события 30-летний блогер транслировал на стриминговой платформе.

В кадре оказались все события той ночи. В том числе видно, как Стас затаскивает тело девушки в дом, перекладывает его на диван, а прибывшие сотрудники скорой помощи констатируют ее смерть.

Решетняк признал вину, а защита некоторое время пыталась настаивать на версии, что девушка могла умереть от инсульта, а не от переохлаждения.