Дело стримера Reeflay передано в суд, а блогер Mellstroy направлен к психиатру

Блогер Reeflay (Станислав Решетняк) вскоре предстанет перед судом по делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Его дело начнут рассматривать по существу, пишет Znak.com со ссылкой на СКР.

Напомним, в начале декабря во время стрима молодой человек выгнал на улицу свою подругу Валентину в нижнем белье.

Когда он затащил девушку обратно в дом, она не подавала признаков жизни. Прибывший на вызов врач скорой медпомощи констатировала смерть Валентины. Блогер при этом продолжал транслировать все происходящее в эфир.

Другой печально известный блогер Mellstroy (Андрей Бурим), ставший минувшей осенью фигурантом дела о побоях, направлен на субедную психиатрическую экспертизу. Об этом пишет «Московский монитор» со ссылкой на пресс-службу МВД.

В октябре 22-летний стример ударил во время прямого эфира девушку об стол лицом.

Mellstroy признавал в последующих выходах в эфир свой поступок ужасным, но убеждал, что все не так жутко, как описывают СМИ. Вместе с тем он отмечал, что имеет проблемы с контролем агрессии.

В случае, если психиатрическая экспертиза выявит у него какие-либо нарушения, ему будет назначено не наказание, а принудительное лечение.