Блогер Mellstroy, избивший девушку во время стрима, стал невыездным

Столичный блогер Андрей Бурим, известный под ником Mellstroy, стал фигурантом уголовного дела о побоях. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на правоохранительные органы.

Ранее Sobesednik.ru писал об инциденте. Блогерша Алена Ефремова обратилась в полицию после того, как во время прямой трансляции на YouTube Бурим разозлился на нее, схватил за лицо и ударил несколько раз головой об стол. Побои сопровождались оскорблениями.

У девушки оказалась разбита челюсть и сломаны брекеты. В МВД сообщают, что в справке также указывается закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и ушибы мягких тканей шейного и грудного отдела позвоночника.

Правозащитница Алена Попова уже в день инцидента предполагала, что 21-летний блогер не обойдется административной ответственностью за содеянное. Сам он позже в прямом эфире заявил, что признает у себя проблемы с нервами и, глядя со стороны, отмечает дикость поступка. При этом он добавил, что, по его мнению, Ефремова утрирует последствия произошедшего.

Запись стрима была удалена с аккаунта Mellstroy. За ней следило около 70 тысяч человек.

Сейчас Андрей Бурим находится под подпиской о невыезде.