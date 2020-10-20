Канал блогера, избившего в прямом эфире девушку, могут заблокировать

Сеть помощи женщинам «Ты не одна» окажет правовую помощь блогерше Алене Ефремовой, которая была избита коллегой Андреем Буримом (известен как Mellstroy). Мужчина ударил девушку несколько раз лицом об стол во время стрима.

Об инциденте пишут «Такие дела» со ссылкой на правозащитницу Алену Попову. Она сообщает, что после публичного избиения Ефремова обратилась в полицию, а затем к ней стали обращаться другие девушки, которые тоже терпели побои от молодого человека.

У самой Ефремовой из-за ударов была разбита челюсть и брекеты. Ей пришлось обращаться за медицинской помощью.

«Поскольку, помимо физического насилия, само насилие еще и публично демонстрируется, сам Бурим при этом активно сдабривает происходящий ад матом и унижениями Алены, статьей 6.1.1 КоАП (побои) он просто не отделается», — пишет Алена Попова.

Правозащитник Михаил Нецветаев обратился в прокуратуру с требованием заблокировать аккаунт агрессивного блогера, где помимо всего прочего «демонстрируется насилие, разврат и агрессивное отношение к женщинам», пишет «РИА Новости»

«Комсомольской правде» подтвердили, что в отношении блогера начата доследственная проверка.