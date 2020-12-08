Адвокат: Девушка во время стрима блогера Reeflay могла умереть от инсульта

Адвокат блогера Reeflay (Станислав Решетняк) настаивает, что его подзащитный не виновен в смерти Валентины Григорьевой. Об этом сам юрист Евгений Кулагин сообщил телеканалу «360».

Напомним, в начале месяца 26-летняя Валентина Григорьева скончалась после того, как блогер Решетняк выгнал ее без верхней одежды на улицу. Через несколько часов он занес девушку в дом, но она не подавала признаков жизни.

Прибывшие на место медики констатировали смерть. При этом блогер продолжал вести трансляцию, которую прервали только сотрудники полиции.

Евгений Кулагин заявил, что в материалах дела есть документы, подтверждающие, что девушка скончалась от инсульта. «Чтобы нанести такой удар, должны быть еще какие-то сочетанные травмы. Допустим, череп бы ей проломил. <…> Очевидно, что она умерла от самопроизвольного кровоизлияния в мозг. Болезнь возникает внезапно, а инсульт все больше молодеет», — говорит юрист.

При этом в управлении СК по Подмосковью опровергли заявления защитника. Там сообщают, что экспертиза еще не окончена. Молодой человек во время допросов признавал, что наносил погибшей удары до того, как выгнал из дома.

Блогер арестован на два месяца.