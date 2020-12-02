СК занялся расследованием убийства беременной девушки во время стрима на YouTube

Управление СКР по Подмосковью заберет все материалы проверки по делу о смерти блогерши Валентины Григорьевой во время стрима на канале блогера Reeflay (паспортное имя – Стас Решетников). Об этом сообщает «Российская газета».

Как пишет «Лента.ру» со ссылкой на материалы телеграм-каналов, Решетников и ранее избивал Григорьеву во время стримов на YouTube. В этот раз он выгнал девушку без верхней одежды из квартиры.

Через несколько часов блогер занес тело девушки домой, но приехавшие врачи только констатировали смерть. При этом Решетников продолжал вести стрим. Прервали съемку только прибывшие на место сотрудники полиции.

Ранее в одном из эфиров девушка сообщала зрителям, что беременна.