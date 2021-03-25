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Эскорт-модель Рита Фокс прокомментировала свой арест на 14 суток за обнажённое фото на фоне Кремля

«Моя патриотическая мечта сбылась и тут же обломалась о колено машины правосудия», – рассказала она

Фото: Соцсети

В Москве арестовали на 14 суток эскорт-модель Ксению Дамову (Риту Фокс) из-за фотографии с оголенными ягодицами на фоне Кремля. 

«Новости такие: всё-таки меня посадили на 14 суток. Понесу наказание за вынесенный мне приговор – мелкое хулиганство», – написала Дамова у себя в Telegram-канале.

«Первый раз в жизни решила посмотреть на тот самый Кремль и Красную площадь. Я просто не могла не сфотографировать столько всего любимого и красивого. (...) Эта фотография не преследовала никаких целей оскорбить дедов и прадедов. Которые также погибали и на бахчах Волгоградской области, и на окопах Синявинских высот и тд. Но там фотографироваться, и даже сексом заниматься можно, а с видом на башню Кремля нельзя. В общем, моя патриотическая мечта сбылась и тут же обломалась о колено машины правосудия», – добавила она.

Ранее суд приговорил к 10 месяцам колонии по статье за оскорбление чувств верующих блогера Руслана Бобиева и его подругу Анастасию Чистову за провокационное фото на фоне храма Василия Блаженного на Красной площади в Москве.

На прошлой неделе в Санкт-Петербурге полиция задержала 31-летнюю девушку, которая сфотографировалась в стрингах на фоне Исаакиевского собора, ее обвиняют в оскорблении чувств верующих.

Теги: #фото, #кремль

Рубрика: Общество

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