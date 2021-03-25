Три детектива, обманувшие ФСБ для Навального, и продление ковикул: новости к вечеру 1 ноября

В Новгородской области продлили «нерабочие дни» до 14 ноября. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Никитин. Такое решение принято из-за стабильно плохого эпидемиологического состояния и работы структур здравоохранения на пределе. Напомним, общероссийский локдаун введён до 7 ноября.

Единоросс Евгений Марченко в Госдуме проголосовал против проекта бюджета на 2023-2024 годы, хотя во фракции «Единая Россия» его одобрили. Депутат пояснил, что партия так и не дала ему задать вопрос о строительстве педиатрического центра высокотехнологичной медицинской помощи в Санкт-Петербурге, пишет РБК.

На сайте «Единой России» появилось предложение от замсекретаря Генсовета партии Евгении Ревенко исключить депутата:

«В нашем уставе закреплено, что депутат должен действовать в соответствии с решениями центральных органов партии. Открыто высказывать и отстаивать свою позицию в ходе партийной дискуссии, а после принятия окончательного решения придерживаться коллегиальной позиции»

, – пересказывает Ревенко ужасы внутрипартийной дисциплины.

Телеграм-канал Baza сообщил, что ФСБ установила имена трёх частных детективов, которые помогли оппозиционному политику Алексею Навальному получить биллинги сотрудников ФСБ.

Мужчины под фамилиями Катков, Зайцев и Зеленцов трудились в детективном агентстве «Лекс Гранд». Как пишет Baza, их услуги обходились команде Навального в 300-350 тысяч рублей. Часть из них они тратили на вещи, необходимые для работы.

Чтобы собрать биллинги, детективы использовали поддельные печати судов и фальшивое удостоверение полиции. Сейчас все трое находятся под домашним арестом. Их дело ведёт городской суд в Туле. Им предъявлено обвинение по двум статьям: нарушение тайны переписки и подделка документов.