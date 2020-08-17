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Чуть-чуть и не очень больно: «Голос*» нашёл трёх человек, наказанных за электоральные преступления

Судебный департамент Верховного суда РФ опубликовал статистику за первое полугодие 2020 года. Как ни странно, но несколько человек были осуждены за нарушения выборного законодательства

Эксперт "Голоса" Денис Шадрин

Эксперт «Голоса*», председатель регионального отделения движения в Кировской области Денис Шадрин, проанализировал статистику судебного департамента Верховного суда РФ по электоральным преступлениям за первую половину 2020 года. Как ни странно, но за преступления на выборах тоже иногда наказывают. Правда чуть-чуть и не очень больно.

Среди выявленных электоральных преступлений эксперт особо выделяет три – как прекрасно характеризующие российские выборы и демонстрирующие безнаказанность содеянного.

Фото: "Голос"*

Первое место досталось главе города Малмыж Кировской области Оксане Алёшкиной, которая призналась, что разработала план фальсификации местного референдума.

«В сентябре 2018 года она провела совещание с председателями участковых комиссий, на котором дала присутствующим незаконное указание – сделать так, чтобы референдум состоялся, – пишет Шадрин. – Каждому председателю УИКа был выдан список избирателей с паспортными данными и подписями избирателей, оставшийся после выборов президента РФ».

9 сентября, в ходе референдума, Алёшкина непрестанно командовала председателями УИК, а те, будучи в служебной зависимости от неё, беспрекословно подчинялись. Референдум в итоге получился полностью фальшивым. Уголовное же дело в отношении Алёшкиной по ч. 3 ст. 141 УК РФ «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий» было прекращено и она отделалась судебным штрафом в 50 тыс. рублей. И продолжила исполнять свои полномочия.

На втором месте оказались трое вологодских председателей участковых избирательных комиссий №291, №293 и №294 – Елена Лушникова, Марианна Мишуринская и Инга Смекалова.

В августе 2019, на выборах в Вологодскую городскую думу в августе 2019 года в период досрочного голосования они массово выдавали избирательные бюллетени без проверки документов. Троица извинилась. Видимо, очень искренне, поскольку уголовное дело прекратили и оштрафовали каждую на 25 000 рублей.

Третье место досталось наблюдателям Общественной палаты Вологодской области. Там фальсификацию выборов спланировала председатель УИК № 296 Яна Смирнова. Наблюдатели от ОП области и ЛДПР были привлечены в соучастники за вознаграждение.

8 сентября 2019 года на выездном голосовании член УИК Мария Варзинова и наблюдатели Александра Журавлева и Ольга Муромцева заполнили от имени 70 избирателей бюллетени на выборах губернатора Вологодской области и на выборах депутатов Вологодской городской думы. Смирнова всем этим руководила и контролировала исполнителей по телефону. Все отделались штрафами от 25 до 30 тыс. руб.

Всего, по данным судебного департамента, в первом полугодии 2020 года за электоральные преступления судили 38 человек. Почти против всех – против 30 – дела были прекращены. То есть, ответственности избежали 29 членов участковых избирательных комиссий и один глава муниципалитета.

Те, кто всё-таки был наказан, по большей части отделались лёгким испугом: семь человек приговорены к лишению свободы условно от 8 месяцев до 1 года 5 месяцев, один человек приговорён к штрафу в 20 000 руб. Как отмечает эксперт, к осуждённым применили не более четверти от всех возможных санкций.

*«Голос» внесён Минюстом РФ в реестр незарегистрированных НКО-иноагентов

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