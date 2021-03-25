Исповедальное возвращение: Оксимирон после долгого молчания выпустил новый трек и клип

Оксимирон молчал 6 лет — и это очень долго. Последний его альбом «Горгород» вышел шесть лет назад, в 2015-м. Пару лет назад, правда, был клип на стихи Мандельштама к 130-летию поэта, но без всякой перспективы целого альбома.

И вот сейчас он выложил новый почти 10-минутный клип — «Кто убил Марка?». Название отсылает к герою «Горгорода», который был застрелен. Это очень личный, исповедальный, и даже безжалостный к себе трек. Буквально, история жизни за последнее десятилетие. Там и о конфликте с Ромой Жиганом, у которого он на коленях просит прощения, потом получает «леща» (в клипе документальные кадры инцидента, который Оксимирону постоянно припоминают), и об альбомах, и об интервью с Юрием Дудём, которого не будет никогда, и о протестах 2019-го.

В обновлённом твиттере Оксимрона появилась реплика-цитата Гэндальфа из «Властелина колец» — «Жди меня с первым лучом солнца. Я приду на пятый день, с Востока». Фанаты, зная манеру Оксимирона высказываться, очень надеются, что новый альбом может выйти 5 ноября.

И это было бы здорово, потому что Мирон Фёдоров (настоящее имя Оксимирона), казалось, совсем остановил свою музыкальную карьеру, погрузился «в отношения» (сам признаётся) и даже удалился из всех соцсетей. По крайней мере с 2020 года —ни слова.

При этом Oxxxymiron занят кино. Он снялся у Серебренникова в «Жене Чайковского», где исполнил роль одного из докторов композитора. А также у Гинзбурга в фильме «Ампир V» по Пелевину, где сыграл Митру.

Кстати, «Ампир V» тоже должен выйти в ноябре.

Обратите внимание на финальный кадр клипа «Кто убил Марка?». Возможно, он и будет обложкой нового альбома. Если это так, то он получит название «Смутное время».