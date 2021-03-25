Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 19:19

Исповедальное возвращение: Оксимирон после долгого молчания выпустил новый трек и клип

На подходе, по всей видимости, новый альбом знаменитого российского рэпера. Фанаты ждут его 5 ноября. В соцсетях по этому поводу поднялась буря

Фото: стоп-кадр из клипа «Кто убил Марка?» / YouTube-канал oxxxymironofficial

Оксимирон молчал 6 лет — и это очень долго. Последний его альбом «Горгород» вышел шесть лет назад, в 2015-м. Пару лет назад, правда, был клип на стихи Мандельштама к 130-летию поэта, но без всякой перспективы целого альбома. 

И вот сейчас он выложил новый почти 10-минутный клип — «Кто убил Марка?». Название отсылает к герою «Горгорода», который был застрелен. Это очень личный, исповедальный, и даже безжалостный к себе трек. Буквально, история жизни за последнее десятилетие. Там и о конфликте с Ромой Жиганом, у которого он на коленях просит прощения, потом получает «леща» (в клипе документальные кадры инцидента, который Оксимирону постоянно припоминают), и об альбомах, и об интервью с Юрием Дудём, которого не будет никогда, и о протестах 2019-го.  

В обновлённом твиттере Оксимрона появилась реплика-цитата Гэндальфа из «Властелина колец» — «Жди меня с первым лучом солнца. Я приду на пятый день, с Востока». Фанаты, зная манеру Оксимирона высказываться, очень надеются, что новый альбом может выйти 5 ноября. 

И это было бы здорово, потому что Мирон Фёдоров (настоящее имя Оксимирона), казалось, совсем остановил свою музыкальную карьеру, погрузился «в отношения» (сам признаётся) и даже удалился из всех соцсетей. По крайней мере с 2020 года —ни слова. 

При этом Oxxxymiron занят кино. Он снялся у Серебренникова в «Жене Чайковского», где исполнил роль одного из докторов композитора. А также у Гинзбурга в фильме «Ампир V» по Пелевину, где сыграл Митру. 

Кстати, «Ампир V» тоже должен выйти в ноябре. 

Обратите внимание на финальный кадр клипа «Кто убил Марка?». Возможно, он и будет обложкой нового альбома. Если это так, то он получит название «Смутное время».

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Общество 4 дня назад

«Я поставил на кон свою жизнь». Интервью Сергея Савельева, который рассекретил видеоархив издевательств над заключенными

Культура и ТВ 4 часа назад

«Концертная индустрия уже разрушена полностью»

Шоу-бизнес 5 часов назад

Известный имиджмейкер прошелся по нарядам Васильева и Малышевой

Шоу-бизнес 5 часов назад

"Выбирай, кто из нас лучше!" Ангелина Вовк рассказала, как лишилась работы из-за ревности Пугачевой

Культура и ТВ 6 часов назад

Пересильд обогнала Дзюбу и Моргенштерна в списке самых популярных персон в СМИ

Шоу-бизнес 7 часов назад

Егор Крид монетизирует красоту: певец зарегистрировал косметический бренд

Шоу-бизнес 10 часов назад

Лена Катина открестилась от воссоединения группы t.A.T.u.

Культура и ТВ 11 часов назад

Игорь Кириллов не бросал слова на ветер

Шоу-бизнес 22 часа назад

Анастасия Волочкова не платит коммуналку за шикарный особняк

Культура и ТВ 22 часа назад

Юлию Пересильд втянули в скандал с благотворительностью

Шоу-бизнес 1 день назад

Спектакль с Бузовой в МХАТе отменили из-за плохой продажи билетов

Культура и ТВ 1 день назад

«МХАТ, как можно быть таким неразборчивым?»: В сети отреагировали на новость об отмене спектакля с Бузовой

Шоу-бизнес 1 день назад

Только что ставший отцом в третий раз Дмитрий Тарасов уже планирует четвертого ребенка

Шоу-бизнес 1 день назад

Семенович – в Египте, Волочкова – в Турции, Канделаки – в Дубае. Где звезды проводят карантин?

Культура и ТВ 1 день назад

ТОП-13 самых страшных фильмов для просмотра в Хэллоуин от кинокритика Антона Долина

Спорт 1 день назад

Российская сборная по художественной гимнастике выиграла чемпионат мира в Японии

Культура и ТВ 1 день назад

Кехман уволил Бузову

Шоу-бизнес 1 день назад

Алек Болдуин предложил запретить настоящее оружие в кино после убийства Галины Хатчинс на съемках

Культура и ТВ 2 дня назад

Премьера спектакля «Жестокие игры» в театре Моссовета

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика