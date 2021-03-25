Пересильд обогнала Дзюбу и Моргенштерна в списке самых популярных персон в СМИ

Актриса Юлия Пересильд, участвовавшая в съемках кино на МКС, заняла вторую строчку топ-100 персон культуры, спорта и шоу-бизнеса от «Давыдов.Индекс».

На первом месте по количеству упоминаний в СМИ оказалась Ксения Собчак из-за ряда скандалов, связанных с ее именем – интервью с Моргенштерном, ДТП в Сочи. У нее 8001 упоминание за месяц. У Юлии Пересильд за октябрь эксперты насчитали 5 080 упоминаний.

На третьем месте – тренер российской сборной по футболу Валерий Карпин (5 078), который в сентябре был первым. Он занял место Артема Дзюбы в прошлом месяце. Футболист оказался на четвертой строчке с 3 598 упоминаниями. Стабильно на пятом месте удерживается Ольга Бузова с 3 389 упоминаниями.

Режиссер Клим Шипенко, который летал в космос вместе с Пересильд, удостоился лишь шестой строчки – 2 579 человек.

Следом идут Федор Емельяненко, Александр Овечкин, Андрей Рублев; только на десятом месте скандальный рэпер Алишер Моргенштерн с 2 197 упоминаниями. На 11 месте Хабиб Нурмагомедов, за ним следует Алла Пугачева. Даня Милохин на 16 позиции, главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов – на 14-й.